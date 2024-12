Tonali torna in serie A: ma è tradimento | Tifosi in rivolta con la società, annuncio ufficiale

Sandro Tonali può tornare in Italia già a gennaio, lo cerca con insistenza un club rivale del Milan, i tifosi rossoneri non ci stanno

La sua cessione un’estate fa è stata mal digerita da tutti i tifosi del Milan anche se è stata molto utile per rifondare il centrocampo con nuovi profili di prospettiva che sono riusciti subito a integrarsi bene con la loro nuova squadra, da Loftus-Cheek a Reijnders e Pulisic. Sandro Tonali ha lasciato il club per cui era tifoso per trasferirsi in Premier League al Newcastle. La sua parentesi in Inghilterra è stata, però, interrotta poco dopo il suo esordio con i Magpies.

Il talento azzurro è stato squalificato per calcioscommesse e sta dimostrando il proprio valore in questi mesi, dove è tornato a essere di nuovo il leader della mediana della Nazionale italiana. Negli ultimi giorni si vocifera di un suo possibile ritorno in Serie A.

Un club è alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche, in grado di smistare con velocità e intelligenza il pallone, dotato di una visione di gioco fuori dal comune.

Una squadra che fa fatica a costruire in quella zona del campo e servire le punte, il cui rendimento in campionato non è del tutto soddisfacente, con la vetta della classifica che è già distante a poche giornate dalla fine del girone d’andata.

Tonali e il ritorno in Italia, piace a una rivale del Milan

Un colpo come quello di Tonali consentirebbe di rientrare in lizza per lo Scudetto, sbaragliando le rivali nei mesi primaverili che saranno molto intensi, con la speranza di essere ancora in corsa pure in Champions League, il cui passaggio agli ottavi è ancora in discussione.

Sandro Tonali, stando a quanto riporta Ivan Zazzaroni per conto de Il Corriere dello Sport, sarebbe finito nel mirino della Juventus. Il direttore spiega il perché di questo interessamento: “Il timore di perdere il posto Champions, che è il principale obiettivo stagionale del club, ha impresso un’accelerazione alla necessaria manovra correttiva“.

Tonali può arrivare se il club sacrifica il proprio numero 10

Ci sarebbe stata una riunione per parlare del giocatore: “Il nome del centrocampista del Newcastle e della Nazionale è uscito da una riunione tenutasi lunedì a Torino nella quale erano certamente presenti Cristiano Giuntoli, Stefano Stefanelli, capo dell’area scouting, e Francesco Romano, da anni molto vicino a Giuntoli.

Tonali può arrivare solo di fronte a due cessioni importanti: “Per arrivare a Tonali servono 55 milioni che il manager spera di trovare cedendo, oltre a Nicolò Fagioli, e questa non è una novità, il diciannovenne Kenan Yildiz per 35 e questa invece lo è“.