Conte pesca dalla rivale | Napoli, scambio assurdo già a gennaio: tifosi increduli

Antonio Conte sta per ricevere un regalo dal mercato di gennaio, in arrivo un top player dalla squadra rivale, i tifosi ancora non ci credono

Il Napoli è in lizza per il titolo di campione d’inverno, dopo un girone d’andata giocato ad alti livelli. I partenopei hanno già assimilato il credo calcistico di Antonio Conte che è riuscito a trasmettere le giuste motivazioni a uno spogliatoio che era reduce da una stagione altamente negativa, conclusa con l’esclusione dalle competizioni europee per la stagione in corso.

Il patron Aurelio De Laurentiis ha deciso di ravvivare l’ambiente mettendo sotto contratto un tecnico vincente che ha dimostrato ancora una volta di essere subito determinante quando si trova ad allenare un nuovo club, ottenendo il massimo dai giocatori a disposizione.

Il presidente dei campani ha investito molto nella campagna di rafforzamento della squadra, puntellando l’organico in ogni reparto, con innesti di caratura internazionale che si sono ben integrati nelle impostazioni tattiche del mister pugliese.

Ma per gennaio sono previsti nuovi colpi, con il direttore sportivo Manna che è al lavoro per capire quali zone del campo coprire con profili più idonei, con la speranza di sbaragliare le rivali nella corsa per lo Scudetto.

Il Napoli cerca un nuovo difensore centrale, la nuova idea di Conte

In difesa il Napoli è in emergenza, visto che il leader della retroguardia Alessandro Buongiorno starà fuori oltre un mese, senza che ci sia un sostituto degno di tale nome. Per questo motivo la priorità della società partenopea è quella di ingaggiare un altro centrale.

Nelle ultime ore stanno aumentando le voci che riguardano un possibile scambio di mercato con il Milan, alla ricerca di forze fresche in attacco. Nel capoluogo campano potrebbe approdare Tomori che ha perso il posto da titolare assicurato con Fonseca in panchina.

Gli azzurri sono disposti a sacrificare una seconda linea in attacco

Potrebbe trasferirsi a Milano invece Giacomo Raspadori che ha necessità di trovare un minutaggio maggiore altrove che il Napoli non gli garantisce in questo momento. Il jolly azzurro non vuole perdere il treno della Nazionale, confidando anche nella stima che nutre nei suoi confronti il commissario tecnico Luciano Spalletti.

A San Siro Raspadori potrebbe trovare una continuità di prestazioni che manca dai tempi del Sassuolo, dimostrando di essere all’altezza di un top club. La valutazione dei due giocatori è molto simile tanto che si tratterebbe di uno scambio alla pari.