Telefonata nell’intervallo, tragedia in campo: “E’ morto tuo fratello” | Il giocatore lascia lo stadio

Una terribile telefonata durante il match, la morte del fratello lo ha sconvolto: il giocatore lascia l’impianto sportivo

Una di quelle tragedie che ti segnano e che ti lasciano completamente senza parole. Non solo per gli appassionati di calcio, figuriamoci per coloro che hanno vissuto in prima persona quanto vi stiamo per raccontare.

Una telefonata, quella che non si sarebbe mai aspettato, ricevuta dal calciatore al termine dei primi 45 minuti di gioco. In un attimo tutto cambia. Il mondo ti si crolla addosso quando senti dire, dall’altra parte della cornetta: “Tuo fratello è morto“.

La notizia, nel giro di pochissimo tempo, si è diffusa nell’impianto sportivo dove si stava svolgendo la partita. Con il famoso passaparola anche i tifosi erano venuti a conoscenza del grave lutto che aveva colpito il loro beniamino.

La reazione del calciatore, che da poco aveva perso il fratello, ha lasciato tutti senza parole. Il gesto che ha dato e che, di conseguenza, ha ricevuto difficilmente potrà essere dimenticato.

Telefonata shock, muore il fratello durante il match: la reazione dell’atleta è commovente

Ci troviamo in Turchia dove nell’ultima giornata di campionato l’Adana Demirspor ha battuto, tra le mura amiche, il Besiktas per 2-1. Nella squadra di casa milita Antonio Simao, per tutti il “Maestro”. Il centrocampista, alla fine del primo tempo, ha ricevuto una terribile notizia: suo fratello era passato a miglior vita. Distrutto dal dolore il nazionale angolano, però, ha deciso di continuare a giocare. Un modo per onorare e ricordare al meglio il fratello.

Nel secondo tempo, infatti, il centrocampista ha giocato per tutta la durata dell’incontro, venendo anche ammonito dall’arbitro. Al termine dell’incontro è scoppiato in lacrime, consolato dai compagni di squadra e dai tifosi che gli hanno mostrato tutta la loro vicinanza. Maestro non ha pensato, nemmeno per un minuto, di lasciare la squadra in difficoltà. Un gesto che non è passato inosservato e che ha commosso l’ex presidente del club, Murat Sancak.

Morto il fratello durante il match, il calciatore rimane in campo e vince la partita

Una vittoria che significa molto per l’Adana. La squadra si trova sempre in piena zona retrocessione, un successo arrivato in un contesto insolito quanto drammatico. Una notizia, quella ricevuta dall’angolano, che difficilmente potrà dimenticare. Anche il tecnico del club, Mustafa Dalci, ha riferito ai media: “Abbiamo ricevuto la notizia all’intervallo.

Gli ho detto se se la sentisse di giocare. Ha dimostrato di avere un carattere straordinario. La risposta della squadra è stata dovuta a lui forse. Dedichiamo questa vittoria al Maestro“. Anche la Federazione calcistica turca ha espresso le più sentite condoglianze al 21enne per la grave perdita. Il calciatore, subito dopo l’incontro, ha abbandonato lo stadio per raggiungere la sua famiglia.