“Stagione finita”: il giocatore sarà operato immediatamente | Salta tutti gli incontri di serie A

Serie A, ennesimo infortunio, la sua stagione può essere considerata già conclusa: che tegola per il tecnico

L’ultimo bollettino medico diramato dal club non è affatto dei migliori. Brutte notizie per il tecnico, resto della squadra, tifoseria e soprattutto tutti coloro che avevano deciso di puntare su di lui in questa stagione fantacalcistica.

Il tutto dopo il match di campionato vinto dalla squadra che ha ottenuto 3 punti molto importanti per la classifica. La notizia della vittoria, però, è stata subito cancellata dopo l’esito degli esami a cui l’atleta si è sottoposto.

Si parla di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Un altro caso del genere in questo campionato di Serie A. Purtroppo le notizie non sono delle migliori visto che la sua stagione può considerarsi già chiusa anzitempo.

Insomma, non proprio un bel regalo di Natale a pochi giorni dalle festività natalizie. Il calciatore, nelle prossime ore, verrà sottoposto ad intervento chirurgico per iniziare il periodo di riabilitazione.

Serie A, rottura del crociato per il calciatore: stagione già finita

Le notizie che arrivano da Verona, sponda Hellas, non sono affatto delle migliori. Una tegola non da poco per mister Paolo Zanetti che, per tutto il resto della stagione, non potrà contare su Abdoul Harroui. Il classe ’98, nel corso dell’ultimo match vinto in trasferta in quel di Parma, è uscito dal terreno di gioco dopo poco più di un’ora. Sin dal primo momento si era capito che la situazione non fosse affatto la migliore. Poi il risultato delle analisi a cui si è sottoposto hanno tagliato le gambe al club.

La società scaligera, attraverso un comunicato, ha spiegato che il calciatore marocchino si sottoporrà ad intervento il giorno prima della Vigilia di Natale. Operazione che si verificherà a Roma, precisamente a Villa Stuart, ad opera del professor Pier Paolo Mariani. Nella stessa nota il club ha voluto fare i suoi migliori auguri, di pronta guarigione, al calciatore con la speranza di poterlo rivedere in campo quanto prima.

Rottura del crociato, stagione finita per il centrocampista: club sul mercato

Un infortunio che complica, non poco, i piani di mister Zanetti. Lo stesso che non potrà contare più sull’ex Sassuolo (arrivato in Italia grazie proprio ai neroverdi) in mezzo al campo. Il club scaligero, di conseguenza, aspetterà il mese di gennaio per intervenire in ottica calciomercato. L’obiettivo del patron Setti è quello di acquistare un calciatore con le sue stesse caratteristiche.

Ed è per questo motivo che il ds Sogliano è già al lavoro per accontentare le richieste del suo allenatore. Possibile che il dirigente possa pescare all’estero, proprio come ha fatto in questi anni, acquistando un giovane talento da valorizzare in Serie A.