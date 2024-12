Annuncia la squadra: si ferma il campionato | morti due biancocelesti, Club in lutto

Morti due tifosi dei biancocelesti, il club è in lutto, il campionato può fermarsi per un turno, la reazione dello spogliatoio e del mister

Nessuno si aspettava una debacle di questa portata nel posticipo del 16esimo turno di campionato. All’Olimpico una Lazio lanciatissima ha subito ben sei reti dalla diretta rivale per i piani alti della classifica, un Inter che resta in scia dell’Atalanta capolista, ipoteticamente a pari punti nel caso di vittoria nel recupero della trasferta di Firenze, sospesa con i nerazzurri in vantaggio.

Prima di questo match i biancocelesti avevano ipotecato il passaggio diretto alla fase successiva di Europa League, con un successo perentorio in Olanda contro l’ostico Ajax guidato dall’italiano Francesco Farioli.

E ancora prima aveva battuto, nel giro di pochi giorni, due volte il Napoli, sia negli ottavi di finale di Coppa Italia, grazie a una splendida tripletta di Noslin, e poi al Maradona in campionato, rientrando così in corsa per lo Scudetto.

Vittoria in Serie A che è stata dedicata a due tifosi laziali che sono scomparsi nel giro di un mese, con la squadra che è stata vicina alal famiglia e che li ha ricordati in più di un’occasione.

La squadra era molto legata a questi due tifosi, dedica a loro l’ultima vittoria

Loro sono Francesco e Flavio, due gemelli di 25 anni, che combattevano da tempo contro il morbo di Batten, una rara malattia neurodegenerativa che li aveva costretti a un lungo ricovero presso un ospedale del litorale romano. I fratelli erano sempre presenti ai ritiri del pre-campionato della Lazio e spesso ospiti a Formello, partecipavano ai tanti eventi organizzati dal club.

Lo scorso ottobre se ne andò Flavio, ricordato da Zaccagni e Baroni in occasione della partita contro il Como quando il capitano e il tecnico dedicarono a lui la vittoria. Il mese dopo lo stesso tragico destino è toccato al fratello.

Il ricordo dei tifosi della Lazio e anche quello dei rivali cittadini

Prima della partenza per la partita di Napoli, un gruppo di tifosi ha consegnato alla squadra uno striscione con i nomi dei due ragazzi che è stato appeso nello spogliatoio biancoceleste al Maradona e poi sventolato nel post gara.

Un saluto è arrivato anche dai cugini della Roma che hanno, per un momento, messo da parte la storica rivalità e hanno esposto in Curva Sud, in occasione del match casalingo contro il Lecce, lo striscione che recitava: “Ciao Francesco, ora riabbraccia Flavio”.