Osimhen tutto chiuso entro dicembre, firma in serie A: “Mi risulta” | L’agente conferma la trattativa segreta

Victor Osimhen si prepara per tornare in Serie A, confermata la trattativa in corso, un colpo di mercato con vista Scudetto

Victor Osimhen resta un peso non di poco conto per il Napoli. Aurelio De Laurentiis non è riuscito a piazzarlo in uscita per una cifra che si avvicinasse ai 100 milioni la scorsa estate e le prospettive che quest’obiettivo si realizzi sono sempre più basse, visto l’attuale rendimento del bomber nigeriano che è stato ceduto in prestito annuale al Galatasaray, dove sta giocando da titolare anche a causa della rottura del legamento crociato capitata a Mauro Icardi.

Antonio Conte ha preferito puntare su Romelu Lukaku come principale terminale offensivo, dato il feeling con il belga che aveva già allenato con successo all’Inter e al Chelsea.

I risultati stanno dando ragione al mister pugliese, anche se l’attacco del Napoli non sta ingranando in termini realizzativi. Il secondo posto in classifica è stato raggiunto soprattutto grazie alla tenuta della linea difensiva, tra le migliori d’Europa in questo inizio di stagione.

Il trasferimento di Osimhen in Turchia ha comportato anche la revisione del contratto che lo lega ai partenopei, allungato di un anno e con una nuova clausola, più bassa ma sempre fruttuosa dal punto di vista economico per il presidente del club.

La possibile nuova destinazione di Osimhen dopo questa stagione in Turchia

Il futuro di Victor potrebbe essere di nuovo in Italia, con una squadra che sta pensando a lui per rinforzare l’attacco. Lo ha portato a Napoli Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo della Juventus che lo ha monitorato da vicino quando giocava in Ligue 1 al Lille, scommettendo sul suo talento.

E proprio i bianconeri potrebbero bussare alle porte del Napoli, bissando l’operazione che portò Gonzalo Higuain dalla Campania a Torino. Un colpo di mercato che comporterebbe la partenza di Dusan Vlahovic che non sta ancora convincendo del tutto.

Non solo la Serie A, Osimhen piace molto anche in Premier

A lanciare l’indiscrezione di mercato è Radio Kiss Kiss Napoli con Valter De Maggio che ha affermato: “Leggo che Giuntoli vuole Osimhen alla Juventus e lo ribadisco: risulta anche a me”.

Un Osimhen che in azzurro comunque non tornerà e che continua a far gola anche alla Premier League e al Psg. Per lui si è parlato anche di un trasferimento a gennaio, sfruttando l’accordo presente nel suo contratto con il Galatasaray, ma lo stesso nigeriano ha più volte detto di voler concludere l’anno a Istanbul.