“Mi ha sputato e dato una testata”, nerazzurro nei guai | Assalto alla ex fidanzata in diretta

Guai per il nerazzurro: “Mi ha sputato e dato anche una testata”, assalto all’ex fidanzata: tutto avviene in diretta

Si era tenuto tutto dentro per tantissimi anni fino a quando non ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare aneddoti che nessuno conosceva. Almeno sino a questo momento. Ciò non toglie che si tratta di dichiarazioni molto gravi che lo hanno visto come protagonista.

Anzi, in questo caso, come una vera e propria vittima. Le parole dell’ex nerazzurro non sono assolutamente passate inosservate ed hanno iniziato a fare rumore: sia sul web che sui social network. Dito puntato, quindi, contro la sua ex fidanzata che avrebbe reso la sua vita molto complicata.

Addirittura ha parlato di sputi e testate in faccia. Roba da non credere per i telespettatori di “Striscia la Notizia“, dove l’ex calciatore ha ricevuto il tanto ed atteso “Tapiro d’Oro” dall’inviato del programma, Valerio Staffelli.

Nel corso dell’intervista non si è soffermato a parlare del rapporto che aveva con la vecchia fidanzata, ma anche di vari argomenti recenti e molto scottanti che riguardano vecchi compagni di viaggio.

Dichiarazioni shock contro l’ex fidanzata, il tutto avviene in diretta

Intercettato, in quel di Milano, da Valerio Staffelli è stato “attapirato” Christian Vieri. L’ex attaccante dell’Inter e della nazionale azzurra ha confermato quello che ha dichiarato, pochi giorni fa, la sua ex fidanzata: Elisabetta Canalis. Quest’ultima, ospite del programma “Belve” di Francesca Fagnani, ha rivelato degli aneddoti che sono stati successivamente confermati da lei. Uno di questi la macchina rigata a ‘Bobo’ con tanto di scritta “Figlio di p****na“.

Aneddoto che è stato confermato proprio dal classe ’73. Anzi, quando si verificò quest’ultimo episodio, non erano nemmeno fidanzati: “Eravamo nella classifica fase di ‘tira e molla’“. A quanto pare, però, non c’è stato solamente questo tipo di episodio. Queste le parole di Vieri: “Una volta da Elisabetta le ho prese. Mi trovavo in un bar con un amico mi ha sputato addosso e mi ha dato una testata. Menomale che all’epoca non faceva ancora kick boxing”.

Il nerazzurro vuota il sacco sull’ex fidanzata e non solo…

In conclusione non si è fatta assolutamente attendere la domanda sullo scioglimento della “Bobo Tv” e la separazione storica con i suoi (oramai ex) compagni di viaggio come Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola.

Una risposta fredda ma, allo stesso tempo, significativa per Vieri che ha dichiarato: “Lasciamo stare quei tre là“. Alla fine dell’intervista “Bobo” si è autocandidato per poter condurre il tg satirico di Canale 5. Che non lo si possa vedere ben presto come conduttore?