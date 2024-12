Mercato Inter dalla Premier: “È una bufala” | Trattativa totalmente inventata per gennaio

Inizia la nuova sessione di mercato per l’Inter. Le prime voci provengono dalla Premier ma è totalmente una bufala



Siamo agli sgoccioli del 2024, un’annata più che positiva per l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra ha conquistata la Supercoppa Italiana ed il 20esimo Scudetto della sua storia nella scorsa stagione, puntando a ripetersi in quella attuale.

Sarà sicuramente più complicato data la concorrenza. Mentre lo scorso campionato aveva già loro come vincitori, in questo c’è bisogno di lottare fino all’ultimo respiro per conquistare il Tricolore perchè ci sono troppe squadre che condividono lo stesso obiettivo.

Sicuramente non sarà semplice per le tante partite da disputare. Oltre la Serie A c’è da giocare la Coppa Italia, a brevissimo la Supercoppa e la Champions League con il nuovo format, nella quale il Biscione sta sfornando eccellenti prestazioni.

Per conseguire tutti questi risultati c’è bisogno di una rosa competitiva. L’Inter la ha, forse tra le migliori d’Europa ma rinforzarsi non è mai sbagliato e puntano a farlo nella sessione di mercato invernale, che sarà aperta dal 2 Gennaio al 2 Febbraio.

Sirene inglesi

Si vocifera che la dirigenza nerazzurra guidata da Giuseppe Marotta, che riveste anche la carica di Presidente e Piero Ausilio, stia sondando la Premier League. Nello specifico stanno studiando il club che attualmente comanda la classifica, il Liverpool di Arne Slot.

Sono interessati a 2 profili, uno che ha fatto la storia dei Reds ed adesso non milita più in Europa ed un altro che sta continuando a scriverla. Se parliamo di trio nella storia del calcio non possiamo che pensare a quello formato da Roberto Firmino, Mohamed Salah e Sadio Manè, con gli ultimi due presenti sul taccuino nerazzurro.

Notizie fake

Come sostiene il noto giornalista Recalcati, si tratta solamente di fake news. Lo conferma il fatto che l’egiziano abbia ricevuto recentemente una proposta di rinnovo su sua esplicita richiesta e che il senegalese si privi difficilmente dei suoi 40 milioni di euro annui percepiti all’Al-Nassr.

Oltretutto sottolinea che nonostante siano calciatori dalle qualità indiscutibili, se non volessimo considerare il fattore economico, a prescindere sarebbero impossibili da far rientrare negli schemi di Inzaghi. Il mister piacentino non utilizza esterni d’attacco, ma un centrocampo a 5 in cui non possono rientrare per caratteristiche. Successivamente si è dedicato all’analisi degli 11 titolari, confermando attacco e centrocampo ma cercando di capire se Calhanoglu lascerà ufficialmente Milano, confermando il reparto difensivo ma non l’estremo difensore con Sommer in partenza, esclundendo però un arrivo di Alex Meret dal Napoli a parametro zero.