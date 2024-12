Il bianconero chiama Pogba: convinto dall’ex compagno | “Lo accogliamo noi”

Il giocatore vorrebbe lo vorrebbe in squadra con lui e ora chiama Pogba. Coppia incredibile a centrocampo con l’ex compagno.

Il futuro di Paul Pogba è ancora in bilico dopo la decisione della Juventus di non continuare il percorso con il giocatore francese.

Nonostante l’accorciamento della pena dovuto al caso di doping, i Bianconeri non hanno confermato il giocatore, preferendo la possibilità di una rescissione del contratto.

Dunque ora il futuro del giocatore è al centro del dibattito tra appassionati, fan e opinionisti. Ad oggi Pogba non ha ancora una squadra con cui giocare nella prossima stagione. Tuttavia, potrebbero esserci importanti novità che cambierebbero le carte in tavola. Ora c’è chi chiama Paul Pogba e lo vorrebbe in squadra. Con l’ex compagno formerebbe un centrocampo di primissimo livello. Vediamo di chi si tratta.

Pogba pronto ad una nuova avventura?

Potrebbe essersi aperto un interessante orizzonte per il futuro da calciatore di Paul Pogba. Dopo l’ultima vittoria contro il Saint-Etienne con il suo Marsiglia, Adrien Rabiot – ex centrocampista della Juventus – ha parlato, tra le altre cose, anche del suo ex compagno in maglia bianconera. Il francese ha parlato della sua prestazione in campo e del risultato della squadra, ma ha anche commentato le voci riguardo il futuro di Pogba.

Sono in molti, infatti, a parlare della possibilità di un interesse per l’OM nei confronti del “Polpo Paul”. Attualmente il giocatore è svincolato e, ormai dallo scorso 15 novembre, può essere considerato un ex giocatore bianconero. Una situazione di cui potrebbe approfittare proprio l’Olympique Marsiglia, in cerca di un ulteriore rinforzo a centrocampo.

Il futuro del centrocampista

“Mi piacerebbe giocare con Paul – ha affermato Rabiot durante l’intervista nel post partita – abbiamo avuto la possibilità di conoscerci rapidamente alla Juventus, anche se non abbiamo giocato insieme molte volte per via dei problemi fisici”.

Ma poi il centrocampista del Marsiglia e della Nazionale francese ha rilanciato: “Lo invitiamo a giocare all’OM – ha detto – Stiamo mettendo in piedi qualcosa di davvero molto importante”. Rabiot ha infatti parlato della prospettiva a lungo termine del Marsiglia e che Porga potrebbe trovarsi bene, con il club che lo accoglierebbe con grande piacere.