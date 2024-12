La moglie denuncia tutto: il bianconero condannato a un anno di carcere | Messo fuori rosa

Il bianconero è finito in guai seri. A denunciarlo è stata proprio sua moglie: lo attende un anno di carcere

La Juventus non sta vivendo affatto un buon periodo, nè in campo, dove i risultati non sembrano arrivare, nè fuori. La squadra di Thiago Motta continua a perdere terreno sulle inseguitrici, con l’ennesima frenata in campionato.

L’italo brasiliano, nell’ultimo turno di Serie A, non ha affrontato al meglio il suo passato. Si tratta del Bologna, allenato attualmente da Vincenzo Italiano, che ha controllato la partita per oltre un’ora fino a cadere nei minuti finali.

Ha aperta le marcature con Ndoye, raddoppiata con Pobega ma non è riuscita ad infliggere la prima sconfitta stragionale ai bianconeri. Nella ripresa ha trovato il primo gol Koopmeiners con la maglia a strisce zebrate e poi nel recupero Mbangula, che sigla l’11esimo pareggio stagionale della Vecchia Signora.

A mettere la ciliegina sulla torta è stata l’espulsione di Motta, sintomo di una Juventus in preda al panico, che non riesce più a vincere. Inter e Atalanta scappano, il Napoli ha perso con la Lazio ma il gap dei punti inizia ad essere importante e siamo già a metà stagione.

Problemi extra campo

Fuori dal campo la situazione non è tanto migliore. Finito l’estenuante periodo di Fagioli, ne è iniziato un altro che sembra esser ancor peggiore. Mentre il primo se l’è cavata con una squalifica di quasi un anno ed un periodo di riabilitazione, per il nuovo profilo coinvolto è in arrivo un verdetto decisamente più grave.

Il calciatore è stato denunciato e potrebbe rischiare addirittura il carcere. Il mandante della querela è stato proprio sua moglie, con la quale si è diviso nel 2020, terminando la loro lunga relazione. Una notizia che ha shockato l’ambiente bianconero, sempre più nel caos.

Guai seri

Parliamo di Patrice Evra, il terzino da oltre 20 trofei in carriera. Il francese è stato condannato a 12 mesi di reclusione per abbandono familiare, accusato di non aver pagato circa 1 milione di euro di alimenti arretrati a sua moglie Sandra, con la quale ha avuto 2 figli.

Dovrà risarcirla anche di 4000 euro per danni morali e 2000 euro per spese procedurali. Il tutto è nato perchè fu paparazzato nel baciarsi con la modella danese Margaux Alexandra mentre era ancora sposato. Adesso le pratiche di divorzio sono in corso e devono essere ancora completate, dando ufficialmente termine ad un rapporto iniziato nel 2007.