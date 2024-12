Pagata la clausola: attacco nerazzurro distrutto | Inzaghi lascia insieme al capitano

La clausola è stata pagata, Inzaghi va su tutte le furie: l’attacco nerazzurro è stato completamente rivoluzionato

Mentre l’anno scorso sembrava avere la strada spianata, quest’anno l’Inter di Simone Inzaghi dovrà lottare con le unghie e con i denti per vincere nuovamente il tricolore. L’obiettivo è concreto ma bisogna far fronte alle tantissime concorrenti, che non intendono mollare la corsa.

Analizzando la classifica del campionato di Serie A, è ben visibile come sia attualmente il più competitivo al mondo. Ci sono così tante squadre nel giro di pochi punti a darsi battaglia che è impossibile pronosticare chi alzerà il trofeo dopo le 38 partite.

Motivo per cui, oltre che terminare l’anno nel migliore dei modi, preferibilmente in tutte le competizioni, i dirigenti nerazzurri stanno già studiando un piano per Gennaio. E’ in arrivo la sessione di mercato invernale, nella quale bisogna limare tutti i dettagli per far fronte alla seconda parte di stagione.

Guidati da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, è pronta a mettersi nuovamente in gioco per far riconfermare il club ai vertici del calcio italiano da qui ai prossimi anni. Lavorerà sia in entrata che in uscita, con l’idea di iniziare una vera e propria rivoluzione.

In entrata

A partire dal 2025, come richiesto esplicitamente da Oaktree, i proprietari statunitensi, si farà tutto per ringiovanire la rosa. Il 65% è composta da calciatori che vanno oltre i 30 anni, molti dei quali nell’apice della loro maturazione calcistica ma va iniziato a costruire il futuro.

Tra i primi nomi usciti spunta Jakub Kiwior, ex Spezia ed attualmente in forza all’Arsenal. Per il giovane polacco sono state già richieste informazioni post match di Champions League tra i Gunners ed i nerazzurri; un chiaro segnale di quella che sarà la strategia di mercato del Biscione.

In uscita

Con estrema delusione per i tifosi, mentre in estate è stato confermato lo scheletro dell’Inter, in inverno o al termine del campionato potrà essere totalmente cambiato, a partire dal reparto offensivo. Oltre all’addio di Arnautovic e Correa essendo in scadenza di contratto, la società dovrà necessariamente intervenire per sostituire Marcus Thuram.

Il francese arrivato a parametro zero ha una clausola di 85 milioni che fa gola a molti top club europei, tra cui Psg e Liverpool che hanno già dimostrato la volontà di pagarla, offrendo Kolo Muani da un lato e Federico Chiesa dall’altro per abbassare la valutazione del cartellino. Oaktree è molto tentata e starebbe già valutando il suo rimpiazzo, con Jonathan David, Sadio Manè, Joshua Zirkzee e Gabriel Jesus in cima alla lista. Una scelta che non fa affatto felice Simone Inzaghi, che ha puntato fin dagli inizi su di lui con decisione. Le voci di mercato, specialmente dalla Premier League sono già insistenti sul suo conto, perdere anche il suo beniamino non farebbe altro che aggiungere una motivazione in più per lasciare Milano.