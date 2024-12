Il nerazzurro tradisce la moglie: scoperto da squadra e compagni | Spunta l’audio WhatsApp

Il nerazzurro tradisce la moglie, a scoprirlo squadra e compagni: spunta fuori l’audio WhatsApp che non lascia dubbi

Nuovo colpo di scena in merito alla vicenda di una delle coppie calcistiche che, nell’ultimo periodo, sta facendo parlare molto di sé. Questa volta, però, spunta fuori un vero e proprio tradimento che sta facendo il giro della rete.

Anche perché, la conferma in merito, arriva grazie ad un vocale WhatsApp. Un tradimento, vero e proprio, nei confronti della moglie da parte del nerazzurro. A scoprirlo, appunto, squadra e compagni.

Tanto è vero che la stampa e le riviste di gossip non stanno parlando d’altro se non di questo nuovo colpo di scena. La reazione della donna, ovviamente, non si è fatta assolutamente attendere.

Un episodio che, a dire il vero, si è verificato qualche anno fa ma che sta facendo molto rumore in queste ultime ore. Un episodio che ha sancito la parola “fine” al loro matrimonio.

Tradimento alla moglie, spunta il vocale WhatsApp: ora non ci sono più dubbi

Si ritorna a parlare, ancora una volta, di una delle ex coppie che in questi anni ha catturato l’attenzione del mondo del gossip. Stiamo parlando di Mauro Icardi e Wanda Nara. Non è affatto un mistero che tra i due non ci sia più la scintilla che li ha fatti innamorare. Anche perché la showgirl argentina ha confermato la sua relazione con il rapper sudamericano L-Gante. Le cronache rosa ritornano a parlare della fuga d’amore, avvenuta nel 2021 (ovvero quando il bomber vestiva ancora la maglia del PSG), con una nota attrice.

Si tratta di Maria Eugenia ‘China’ Suarez. Il tutto avvenne all’interno di un hotel a Parigi. Un episodio che, come confermato dalla stessa nativa di Buenos Aires, avrebbe fatto saltare in aria il matrimonio con il classe ’93. A fare molto rumore, appunto, un vocale dell’ex capitano dell’Inter che è stato reso pubblico dall’autrice Yanina Latorre nel corso del programma “Los Angeles de la manana“. Nello stesso Icardi si scaglia contro la sua ex compagna che aveva attaccato l’attrice.

Duro attacco all’ex compagna, l’ex nerazzurro non ci sta: “Facile fare la femminista…”

“Facile fare la femminista descrivendosi come una donna aggredita e poi sparlare di un’altra donna. Donna che, in questi 3 anni, si è comportata bene senza dire nulla su quanto era successo tra me e Wanda. Succede sempre così con Wanda che si mostra sempre turbata e risentita” ha rivelato nel vocale il centravanti del Galatasaray.

Finita qui? A quanto pare no: “In questi anni ha fatto violenza fisica nei miei confronti. Anche digitale. Mi ha procurato non pochi problemi economici. Mi ha ridicolizzato sul lavoro. Mi ha fatto perdere un sacco di soldi“. In conclusione il suo ‘augurio’: “Spero che China possa diventare la mia fidanzata“.