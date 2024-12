Il giocatore non ce l’ha fatta, si è spento: il comunicato distrugge i compagni “Aveva solo 20 anni”

Arriva una notizia terribile dal mondo del calcio: il giovanissimo calciatore non ce l’ha fatta, compagni e famiglia in preda al dolore

Purtroppo è arrivata una notizia che mai avremmo dovuto ricevere. Il giovanissimo calciatore è prematuramente passato a miglior vita, lasciando la sua famiglia ed i suoi compagni avvolti dallo sconforto e dal dolore a causa della perdita.

Sono accaduti improvvisi, completamente inaspettati, che rappresentano un vero e proprio shock. E fanno ancora più male se si tratta solamente di ragazzi, che non hanno solamente la loro carriera professionistica davanti ma tutta la loro vita.

La loro scomparsa rappresenta una ferita che non si risanerà mai, una sofferenza che durerà in eterno. Ci si augura che non ricapitino perchè nessuno lo merita ma il destino è crudele e non ci resta che accettare il suo corso.

A malincuore non è l’unico caso accaduto, ma ne abbiamo visti tanti, soprattutto negli ultimi anni. Non si trovano le parole per descrivere una perdita del genere; non possiamo fare altro che omaggiare e ricordare la vittima nel miglior modo possibile.

Tanto spavento

Negli ultimi anni la nostra Serie A è stata malaguratamente teatro di tanti episodi. Dall’addio di Astori nel 2018, al malore di N’Dicka in una delle ultime partite della scorsa stagione fino al più recente, la vicenda che ha coinvolto Edoardo Bove.

Il centrocampista della Fiorentina è crollato a terra, privo di sensi, durante al 14esima giornata di campionato contro l’Inter. Il match è stato immediatamente sospeso e per fortuna, anche grazie e soprattutto all’arrivo dei soccorsi, il 22enne si è salvato ed è sotto controllo dei medici.

Triste addio

Non ha avuto lo stesso fortunato esito il giovanissimo calciatore dell’ASD Modenese Calcio. Si tratta di Alessandro Borghi, deceduto a causa di una malattia che combatteva da più di un anno e che l’ha costretto negli ultimi mesi ad allontarsi dai campi da gioco. Cresciuto nell’Audax Casinalbo, ha trascorso 5 anni nelle giovanili del Modena per poi proseguire la sua carriera nei vivai di Castelvetro, Sanmichelese e Sammaurese. Poi Gibilterra nel 2021 ed infine Modenese, ultima sua avventura.

Tutti i membri delle squadre in cui ha giocato hanno espresso profondo rammarico e dolore per quanto accaduto. L’hanno descritto come un bravissimo ragazzo, una persona esemplare dentro e fuori dal campo, che ci ha lasciati decisamente troppo presto ed esprimono le loro più sentite condoglianze ad amici ed affetti.