Ha fatto firmare il nuovo Zirkzee: la Juve cambia piano | 50 milioni ma è meglio dell’ex Bologna

Dopo l’incredibile prestazione la Juve potrebbe cambiare piano e iniziare a dare la caccia al nuovo Zirkzee.

In quest’ultimo anno la Juventus non ha mai nascosto la propria ammirazione per Joshua Zirkzee, giovane attaccante ex Bologna acquistato in estate dal Manchester United per circa 45 milioni di euro.

I Bianconeri lo avrebbero preso volentieri per affiancarlo a Dusan Vlahovic – e magari formare una rapida e potente coppia d’attacco – ma alla fine a spuntarla sono stati i Red Devils. Tuttavia, a gennaio potrebbero esserci delle novità in arrivo per i Bianconeri.

Ancora alla ricerca di una punta per il futuro, Giuntoli potrebbe provare a dare la caccia al nuovo Zirkzee. La cifra per averlo è folle, ma potrebbe essere un giocatore più valido dell’olandese. Vediamo di chi si tratta.

La Juventus ci prova

In cima alla lista del ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, c’è da un po’ di tempo Santiago Castro. Il 20enne argentino si sta mettendo in mostra con la maglia del Bologna ed è diventato a tutti gli effetti il dopo-Zirkzee. L’ultima sua apparizione in campo lo ha dimostrato ancora una volta. L’attaccante argentino è stato protagonista assoluto dell’ottavo di Coppa Italia contro il Monza, mettendo a segno un gol e servendo tre assist nella vittoria per 4 a 0 contro il Monza.

Una prestazione di altissimo livello che ha acceso i riflettori sul giovane attaccante, protagonista di una stagione più che positiva, con 4 gol e due assist. L’argentino si è dimostrato all’altezza di Zirkzee e ora la Juventus ci starebbe pensando per provare a portarlo a Torino alla corte di Thiago Motta.

Un investimento di 50 milioni

Ma quanto potrebbe costare l’investimento Santiago Castro alla Juventus? I Bianconeri potrebbero provarci già a gennaio, ma è più verosimile che Giuntoli provi il blitz a luglio. Tuttavia, se il Bologna decidesse di cedere il suo giocatore migliore, non si siederebbe al tavolo per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro.

Il giovane attaccante argentino ha una valutazione di circa 20/25 milioni di euro. Ma la sua rapida crescita – oltre alla sua giovane età – potrebbero far levitare il suo prezzo, fino a raddoppiare la cifra richiesta per il suo ingaggio. Si tratta quindi di una missione particolarmente difficile per Giuntoli, il quale dovrebbe creare un tesoretto (magari con la cessione di alcuni giocatori) per poter arrivare all’acquisto del nuovo bomber del Bologna.