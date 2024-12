Carriera distrutta dall’alcol: “Devo disintossicarmi” | Dalla serie A alla reclusione in clinica

L’ex top player della serie A è stato rinchiuso in una clinica psichiatrica per disintossicarsi dall’abuso di alcol, un momento difficile per lui

La rinascita del Napoli, dalle ceneri del fallimento che aveva costretto il club a ripartire dalla Lega Pro, ha avuto tra i protagonisti indiscussi un talento argentino che ha indossato per cinque anni la maglia azzurra, contribuendo al ritorno al vertice della squadra, qualificandola di nuovo in Champions League.

L’anno del suo arrivo era coinciso con il ritorno in A, al termine di una serie B in cui si trovava anche la Juventus, reduce dal caso Calciopoli. A piccoli passi il Napoli si è stabilizzato nelle zone europee della classifica.

La nazionalità ha fatto pensare a un possibile erede di Diego Armando Maradona che ha fatto innamorare un intero popolo, regalando trofei e gioie indelebili. I numeri erano quelli di un talento puro, in grado di fare quello che voleva con il pallone tra i piedi.

Nell’ultima stagione a Napoli, coincisa con la partecipazione alla Champions, ha guidato i partenopei agli ottavi di finali, persi contro il Chelsea al termine di una doppia sfida equilibrata ed avvincente.

La fine carriera è stata meno brillante della sua avventura in Italia

A Napoli la parentesi migliore di una carriera importante, continuata tra le fila del Psg e conclusa in Cina, di fronte a un ingaggio faraonico. L’addio al calcio giocato è avvenuto nel 2019 e in questo lasso di tempo non è riuscito a risolvere un problema.

Le sue reti e i festeggiamenti sotto la curva sono ora un lontano ricordo, la sua vita sta andando verso la rovina e per evitare delle ripercussioni senza rimedio è stato costretto a ricorrere a una soluzione estrema.

Il talento che ha fatto sognare il Napoli è ricoverato per alcolismo

Lui è Ezequiel Lavezzi che ha dei seri problemi di alcolismo. L’ex calciatore del Napoli, dopo aver tentato senza successo di disintossicarsi da solo, ha deciso di affidarsi ad un centro psichiatrico di Buenos Aires, dove ora è ricoverato.

Lo stato di salute del Pocho tiene in apprensione la famiglia e questo lo ha spinto a chiedere aiuto a degli specialisti. Lui stesso ha chiesto di essere ricoverato e ciò testimonia la lucida volontà di porre rimedio alla propria dipendenza.