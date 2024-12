Mano rotta in allenamento: il nerazzurro si deve operare | Inzaghi rimane senza il titolare

Mano rotta durante la sessione di allenamento, il nerazzurro alza bandiera bianca: che tegola per mister Inzaghi

Una tegola non da poco per mister Simone Inzaghi in vista dell’imminente match di campionato contro il Parma di venerdì 6 dicembre, alle ore 18:30. Il tecnico piacentino, proprio nelle ultime ore, ha ricevuto una pessima notizia dall’infermeria.

Niente da fare per uno dei suoi ragazzi che, nel corso dell’ultimo allenamento, ha riportato una grave frattura alla mano. Tanto è vero che è stato costretto anche a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico presso l’Istituto Clinico “Humanitas” di Rozzano.

La cosa positiva è che l’intervento si è risolto nella migliore maniera possibile. Adesso, però, il calciatore (come da protocollo) dovrà necessariamente rimanere fermo ed effettuare il classico periodo di riposo.

Il suo 2024 è giunto al termine in anticipo. Appuntamento a gennaio del 2025 dove ritornerà a disposizione dei suoi compagni di squadra e, soprattutto, del tecnico Inzaghi che confida in lui come uomo spogliatoio e di esperienza.

Inter, che tegola per Inzaghi: il nerazzurro fuori per almeno un mese

In panchina, contro il Parma, non si accomoderà Raffaele Di Gennaro. Il terzo portiere della squadra campione d’Italia, pochi giorni fa, si è infortunato gravemente alla mano durante la sessione di allenamento alla “Pinetina”. Sin dal primo momento si erano capite che le cose non erano affatto positive.

Come riportato in precedenza, attraverso una nota emanata dalla società sul loro sito ufficiale, il classe ’93 è stato sottoposto ad un delicato intervento: quello relativo alla ricostruzione del reinserzione legamentosa del collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra. Il tutto si è risolto in maniera perfetta e senza problemi per il calciatore che tornerà a disposizione nel 2025.

Inter, infortunio per l’estremo difensore: ritorna nel 2025

Al suo posto, in panchina, come terzo portiere il club ci sarà Andrei Radu, anche se è fuori da ogni tipo di progetto tecnico dei nerazzurri. Nelle prossime settimane, Di Gennaro, in accordo con il club e con lo staff medico nerazzurro inizierà la fase riabilitativa (come da protocollo). Di Gennaro, ritornato a Milano dopo quattro anni dall’ultima volta, ha vissuto tra la Serie B e C (Cittadella, Latina, Ternana, Spezia, Catanzaro, Pescara e Gubbio).

Poi la chiamata di Marotta per assumere il ruolo di terzo portiere che ha accettato con entusiasmo. Nella passata stagione, quella dello scudetto, è sceso in campo per 22 minuti nell’ultimo match di campionato giocato, a Verona, contro l’Hellas. In quella occasione ha subito anche una rete nell’incontro terminato 2-2.