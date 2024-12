È vostro per 50 milioni: il Real Madrid prende l’esterno rossonero | Ok del terzino, addio amarissimo

Quando chiama il Real Madrid è impossibile rifiutare: il rossonero ha accettato la destinazione, affare in chiusura

Nelle ultime settimane sembrava essere in seria difficoltà il Real Madrid, ma la squadra di Carlo Ancelotti non muore mai, è destinata a stare al top. E lo conferma con la netta vittoria sul Getafe, zittendo le critiche continuamente ricevute.

Per gli Azulones è la 16esima sconfitta consecuitiva al Santiago Bernabeu di Madrid. Un successo che porta i Blancos ad un punto sopra i rivali dell’Atletico Madrid e a –1 dal Barcellona di Hansi Flick, caduta rovinosamente in casa contro il Las Palmas.

Sin dall’inizio è stata una partita senza storia. Dominio totale dei nuovi Galacticos, che prima passano in vantaggio con Bellingham su rigore, terzo centro consecutivo, e poi la chiudono con una straordinaria rete di Kylian Mbappè.

Il francese è proprio l’uomo di questo Real Madrid soggetto a più critiche. Dal suo arrivo non ha inciso come sperato e tutte le aspettative ricadono su di lui. È pur normale per un calciatore della sua caratura e per la cifra spesa ma è pur vero che deve adattarsi ad un nuovo campionato e ad un nuovo ruolo. A fine stagione tireremo le somme ma per ora l’ex PSG è a quota 10 gol e 2 assist.

Totale emergenza

In Europa, in Champions League, stanno facendo incredibilmente fatica. Occupano la 24esima posizione con soli 6 punti conquistati in 5 partite. Uno score stranissimo per Los Merengues, in una competizione che è inevitabilmente associata al loro nome dato le 15 vittorie.

Un fattore esplicativo è sicuramente la componente infortuni. Ancelotti ha attualmente ai box Militao, Alaba e Carvajal fino a fine stagione per la rottura del legamento crociato, Vinicius Jr per un infortunio muscolare e Tchouameni per la slogatura della caviglia. Una lista che fa ben comprendere quanto sia complicato per chiunque far di meglio.

Occhi sul rossonero

I dirigenti del Real Madrid stanno già lavorando per migliorare la rosa nella sessione di mercato invernale e concludere la stagione nel migliore dei modi. Il reparto più urgente da sistemare è quello difensivo, in particolare sulle fasce, dove gli assi nella manica sono finiti.

Al momento il nome più in voga è quello di Alexander Arnold, in scadenza a fine stagione, ma il suo futuro con il Liverpool è ancora tutta da definire, motivo per cui bisogna correre ai ripari. La nuova idea nelle menti madrilene è Diogo Dalot, titolare fisso da anni del Manchester United e capace di ricoprire più ruoli tra difesa ed attacco. Per il portoghese la richiesta è di 50 milioni di euro, ritenuta troppo alta dalla controparte ma l’urgenza è alta e non possono permettersi di continuare ad aspettare.