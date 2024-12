Il rossonero va a Manchester: Guardiola lo ha scelto per vincere tutto | Dirigenza obbligata a vendere

La Dirigenza non può trattenerlo, è già stato venduto: Guardiola corre ai ripari ed acquista il giovane rossonero

Il Manchester City sembra stia vivendo in un mondo parallelo rispetto a quello a cui è abituato. Nell’ultimo decennio ha notevolmente aumentato il suo livello entrando nell’elite del calcio ma ad oggi sembra essere entrato in una crisi dalla quale si dimostra incapace di uscire.

Viene da 4 titoli consecutivi di Premier League, 6 vinti in 7 anni se vogliamo esser precisi e tante Coppe Nazionali. In ambito europeo hanno conquistato 1 Champions League, 1 Supercoppa Uefa, 1 Mondiale per Club, che però non sembrano mai esser esistiti.

Il mese di Novembre è stato un vero e proprio buco nero per la squadra di Pep Guardiola. L’allenatore spagnolo non ha mai fronteggiato una crisi del genere in tutta la sua gloriosa carriera, rischiando di essere esonerato nonostante il recente rinnovo di contratto.

Non è semplice capire quale sia la vera motivazione del tracollo dei Citizens. È successo tutto da un giorno all’altro, dove si sono ritrovati a perdere nel giro di un paio di settimane la vetta in Premier League e in Champions League e la Carabao Cup.

Macchinario rotto

Tra i fattori scatenanti non può che inficiare la componente infortuni. L’ex Barcellona e Bayern Monaco non ha avuto per settimane a disposizioni i suoi centrali di difesa ma soprattutto non ha potuto schierare Kevin De Bruyne e ancor più fondamentale Rodri, Pallone d’Oro del 2024.

Da quando non c’è lui, non c’è più il direttore d’orchestra del Manchester City, che sarà out per tutta la stagione. L’allarme oramai è scattato più volte e adesso il pericolo è più reale che mai: Guardiola dovrà trovare assolutamente un rimedio ed invertire la rotta o la sua avventura in Inghilterra finirà prima di quanto programmato.

Gioiello italiano

L’idea del secondo allenatore più titolato della storia del calcio, dietro solo a Sir Alex Ferguson, è quella di trovare un sostituto. Le loro ricerche li hanno condotti su Samuele Ricci, centrocampista del Torino e gioiello della Nazionale Italiana, che ha un futuro più che brillante dinanzi a sè.

Per le volontà del Presidente Cairo è complicato strapparlo alla società granata prima del termine della stagione ma un’offerta proveniente dalla squadra inglese potrebbe farli vacillare a tal punto da cederlo. Una situazione che non va per nulla a favore del Milan di Paulo Fonseca che lo seguiva già da tempo, per il quale sarà difficile competere con una potenza economica come quella del Manchester City per l’acquisto dell suo cartellino.