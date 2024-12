“Gli piaceva mia moglie”: il giocatore accusa il presidente in serie A | Mi ha ingaggiato per lei

Arrivano le pesanti accuse al presidente da parte del giocatore. Ecco le sue parole e perché hanno fatto tanto rumore.

Hanno fatto molto rumore le parole pronunciate da un importante giocatore nelle ultime ore a seguito di un’intervista.

Il calciatore ha infatti parlato di alcune sue esperienze passate in un club di calcio di livello internazionale, ma non si è risparmiato in alcune critiche.

Durante l’intervista, infatti, ha parlato della sua esperienza, raccontando ciò che gli è successo e facendo alcune rivelazioni sorprendenti. Ecco che cos’ha detto e perché le sue parole hanno fatto così tanto rumore.

Le parole dell’ex giocatore

Jesè Rodriguez, ex ala sinistra del Real Madrid e con una breve parentesi al Real Madrid, ha fatto alcune rivelazioni scoppiettanti nelle ultime ore. Il giocatore ha infatti concesso un’intervista allo youtuber “Mowlihaw”, nel programma “Batmowli”. Il 31enne ha parlato della sua carriera, evidenziando inoltre alcuni momenti difficili che ha dovuto attraversare.

Il calciatore ha poi parlato della sua esperienza al Paris Saint Germain. Un’avventura che ha visto molti aspetti positivi per il giocatore spagnolo, ma che gli è rimasta impressa anche per alcuni episodi che evidentemente non sono stati di suo gradimento. Il calciatore, infatti, ha parlato della sua esperienza nel calcio giocato, ma anche del suo rapporto con il presidente del club Al Khelaifi.

La relazione con il presidente

Nell’intervista Rodriguez ha parlato del suo trasferimento al PSG nel 2016 dal Real Madrid. La voglia di giocare di più e la sua ambizione di entrare a far parte della rosa spagnola per l’Europeo lo ha convinto a trasferirsi a Parigi. A rafforzare questa convinzione ci ha pensato anche lo stipendio: circa cinque milioni di euro lordi. Tuttavia, l’esperienza dello spagnolo non si è rivelata solo positiva.

Dopo un debutto condito con un assist vittoria, Rodriguez restò fuori per due mesi per via di un’appendicite. Nella stagione invernale, però, ricevette la notizia che doveva andare via e si sentì ingannato. Negativo anche il rapporto con il presidente Al Khelaifi. “Il presidente non voleva nemmeno vedermi – ha rivelato Rodriguez – non so se gli piacesse di più mia moglie che io“.