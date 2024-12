L’Inter si prende l’attaccante bianconero: Marotta lo ha fatto firmare in segreto | Scippo in faccia all’avversario

Calciomercato Inter, Marotta gioca d’anticipo e si assicura l’attaccante che piace ai bianconeri: niente da fare per la Juve

Se la Juventus pensava che solo un interessamento potesse bastare per “conquistare” un calciatore si sbagliava completamente di grosso. Anche perché, in questo momento, le carte in tavola sembrano essere davvero cambiate.

Tutto “colpa” dell’Inter che ha optato per il gioco d’anticipo. Il presidente Marotta, infatti, vuole anticipare la forte concorrenza della “Vecchia Signora” che ha messo nei confronti dell’atleta, dichiarato come primo obiettivo della prossima sessione invernale di gennaio.

I nerazzurri, infatti, lo hanno messo nel mirino e vogliono chiudere la vicenda quanto prima. Convincendo, ovviamente, l’attuale club proprietario del cartellino ad affidare il loro calciatore. Magari in prestito con diritto di riscatto.

Almeno questo è il pensiero degli utenti che, nel corso di un sondaggio lanciato dal sito “Calciomercato.it“, hanno risposto in merito a quale rinforzo i nerazzurri dovrebbero puntare al nuovo anno.

Calciomercato, colpo Inter: Juventus beffata…due volte

Anche l’Inter potrebbe bussare alla porta del Manchester United per chiedere informazioni su Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, esploso nel Bologna nella passata stagione dopo aver disputato un campionato da urlo, sta letteralmente deludendo le aspettative con la maglia dei “Red Devils”. Solamente un gol (tra l’altro all’esordio) in Premier League per il centravanti che sta avendo molte difficoltà nell’inserirsi negli schemi di gioco, di ten Hag prima e di Amorim poi.

Alla Juventus un attaccante per gennaio serve come il pane. Un centravanti che possa far rifiatare Vlahovic visto che, attualmente, è l’unica punta a disposizione. Milik, ancora infortunato dopo una operazione, non convince del tutto Motta che gli ha fatto capire che non serve alla sua causa (possibile cessione in Turchia). Inter che, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi su Zirkzee visto che ha in mente un altro colpo da soffiare alla Juventus. Questa volta, però, in estate.

Inter, non solo l’attaccante: si punta a rinforzare anche la difesa

La Juventus deve necessariamente intervenire nel mercato invernale soprattutto per rinforzare la difesa. Soprattutto dopo gli infortuni che hanno determinato la fine della stagione (ed anche la rottura del crociato) di due pedine fondamentali del gioco di Motta come Cabal e Bremer.

Il nome che piace porta a quello di Jonathan Tah, capitano del Bayer Leverkusen e punto di riferimento per la nazionale tedesca. Il classe ’96 andrà in scadenza di contratto il 30 giugno del prossimo anno. Sulle sue tracce un bel po’ di top club pronti ad assicurarsi le sue prestazioni. Tra queste anche l’Inter che, anche in questa occasione, vuole giocare d’anticipo con la Juventus.