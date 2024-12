Calciomercato Inter: la strategia di Marotta vira su nuovi talenti, le ultime news

Secondo le ultime indiscrezioni, il club nerazzurro sta valutando nuovi profili promettenti e potenzialmente decisivi per mantenere alta la competitività della squadra e per ringiovanire la stessa che, attualmente, ha un’età anagrafica tra le più altre in Europa.

Una delle priorità per il prossimo mercato invernale sembra essere il rafforzamento del centrocampo . Con giocatori di qualità come Nicolò Barella , Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan , l’Inter vuole aggiungere un profilo giovane e dinamico, capace di garantire rotazioni efficaci e freschezza nelle fasi più dense e complicate della stagione.

Il giocatore inglese potrebbe rappresentare un investimento strategico per il futuro, in linea con la politica di mercato sostenuta da Oaktree.

Tra i nomi più caldi spicca quello di Jamie Bynoe-Gittens , talento classe 2004 del Borussia Dortmund . Il giovane attaccante esterno ha attirato l’attenzione dei top club europei grazie alle sue ottime prestazioni in Bundesliga . Nonostante la trattativa parta da basi lontane, la dirigenza nerazzurra considera il colpo fattibile e vuole muoversi quanto prima per evitare la concorrenza delle big europee.

Questa strategia dimostra come l’Inter stia lavorando per combinare risultati immediati con investimenti a lungo termine, assicurandosi giovani talenti che possano garantire plusvalenze ma soprattutto una continuità tecnica.

La visione di Oaktree, una nuova era per l’Inter

La partnership con Oaktree ha trasformato il modo in cui l’Inter affronta il mercato. L’obiettivo è chiaro: giocatori under 25, con margini di crescita e possibilità di generare plusvalenze. In questa direzione va anche la trattativa che potrebbe portare all’arrivo di Belahyane all’Inter. Una strategia, già evidente nelle ultime stagioni, ha portato risultati tangibili, posizionando l’Inter tra le squadre più competitive in Italia e in Europa senza impatti penalizzanti sul bilancio.

Con Marotta al timone delle operazioni, la società punta a una rosa sempre più completa e qualitativamente omogenea, capace di sostenere un calendario fitto di impegni.