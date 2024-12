Nerazzurro scoperto su Instagram: la moglie rivela il tradimento | Chat pubblicate sui social

Tradimento scoperto sui social network, a rivelarlo la moglie: chat pubblicate sui social network. Si scatena il panico

Una telenovela che sembra davvero non finire mai. Anzi, a quanto pare, la stessa sembra appassionare gli amanti del genere. Anche se, questa volta, si è andati oltre il limite. Un limite che, a dire il vero, è stato già abbondantemente superato in precedenza.

Continua la lotta, a distanza, tramite i loro avvocati da parte dell’ex nerazzurro e di sua moglie. A questo punto ex visto che, in merito alle ultime notizie che arrivano dal mondo del gossip, è impossibile pensare ad un riavvicinamento della coppia.

A lanciare la clamorosa bomba due giornaliste di “Telefe“ che hanno voluto fare il punto della situazione sulla vicenda. Una questione piuttosto delicata che sembra proprio non avere fine.

Una guerra che continua, senza esclusioni di colpi. Anche perché sono state addirittura pubblicate le chat private. Il tutto fatto sui social network. Una mossa che non è stata affatto digerita dall’atleta.

Nuovo colpo di scena, questa volta l’attacco è pesante: pubblicate chat private

Mauro Icardi vs Wanda Nara, atto infinito. Non tardano ad arrivare nuovi colpi di scena sulla ex coppia argentina, protagonista delle ultime vicende di gossip. Proprio negli ultimi giorni l’attaccante del Galatasaray ha denunciato (per “impedimento di contatto”) la showgirl televisiva perché non le faceva vedere le sue due figlie: Francesca ed Isabella. Adesso, però, pare che qualche passo in avanti sia stato fatto e la richiesta dell’ex Inter è pronta ad essere esaudita.

Non solo: la Nara, a quanto pare, avrebbe ricevuto anche una multa salatissima per aver impedito al calciatore di trascorrere del tempo con le proprie figlie. Finita qui? Neanche per sogno visto che, nel programma “LAM”, il giornalista Pepe Ochoa ha mostrato un lungo messaggio che Icardi aveva inviato alla madre di lei, Nora Colosimo. Nel testo era riportato che la figlia lo aveva tradito con un altro calciatore. Il nome non è stato rivelato, ma si trattava di un suo ex compagno di squadra.

La moglie rivela il tradimento sui social, pubblicato lungo messaggio

La mossa della modella argentina non si è fatta attendere. Sui social ha pubblicato una chat con il centravanti. Si è parlato di un orologio che lei gli avrebbe regalato per un anniversario. Un oggetto che sarebbe finito sul polso di China Suarez, ovvero l’attrice e cantante con cui Icardi aveva avuto una relazione (e con cui avrebbe ripreso a frequentarsi). “Me lo hai regalato? L’ho comprato a Roma“, ha scritto lui. “Sai bene che te l’ho regalato per i dieci anni. Se ti rende felice, umiliarmi è un tuo problema“, la replica di lei.

“Abbi cura delle tue figlie… Ciao. Non mandarmi nient’altro“, è stata la risposta di Icardi. Non è stato affatto l’ultimo messaggio visto che, successivamente, pare che il 31enne volesse riprendere i rapporti con l’ex moglie: “Voglio sapere se c’è qualcosa da fare. Posso combattere ancora una volta per la nostra famiglia. Voglio che mi accompagni durante il mio infortunio. Ho bisogno di tutto l’amore del mondo“. La risposta della Nara è stata secca e decisa: “Avrei dovuto separarmi prima ed evitare sofferenze. Aspetto l’accordo su alimenti e visite“.