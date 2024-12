Il nerazzurro buttato fuori casa: dalla Champions alla strada | Denuncia la moglie per furto

Per il giocatore dell’Inter continuano i problemi nella sua vita privata, ha denunciato la moglie per il furto di alcuni oggetti personali

L’Inter è reduce da un periodo molto positivo, con una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso ai nerazzurri di avvicinarsi alla qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League e di proseguire l’operazione sorpasso nei confronti del Napoli, in testa alla classifica di serie A.

Gli uomini guidati da Simone Inzaghi hanno trovato un maggiore equilibrio anche nelle rotazioni e compattezza in mezzo al campo, con una linea difensiva che aveva commesso alcune ingenuità a inizio campionato per poi ritornare alla solidità dei mesi precedenti.

Un ex è stato costretto a concludere in anticipo la stagione a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio. Un infortunio che prevede un intervento chirurgico e una lunga fase di riabilitazione per poter recuperare e tornare in campo.

La sua attuale squadra, il Galatasaray, proverà a vincere il campionato turco, trascinato dalle reti di Victor Osimhen, approdato nella Capitale in prestito dal Napoli sino a giugno.

Il bomber dei nerazzurri e la sua intricata vita privata

Lui è Mauro Icardi che continua ad avere dei grattacapi anche nella sua vita privata. La separazione dall’ex moglie Wanda Nara è più complicata del previsto, stando a quanto racconta Il Corriere della Sera.

Dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di divorzio, a causa della relazione segreta con il rapper 24enne L-Gante, la show girl argentina sarebbe andata su tutte le furie e avrebbe fatto irruzione in piena notte nell’abitazione zona Buenos Aires in cui Icardi vive, in attesa di essere operato.

Una denuncia a testa per moglie e marito, continuano le ripicche tra i due

Wanda avrebbe intimato a Icardi di uscire di casa, per poi chiamare la polizia a causa della denuncia per presenza di armi. Le forze dell’ordine sono intervenute ma non hanno trovato niente durante la perquisizione. Icardi se ne è andato da un amico ma ha controdenunciato l’ex moglie per la scomparsa di alcuni oggetti personali di valore.

Il clima ostile tra i due pare non placarsi, nonostante le stories sui social che proverebbero a riportare il sereno in una coppia che non sta digerendo la conclusione di un’importante relazione non solo sentimentale ma anche professionale, dato che Wanda è stata procuratrice dell’ex bomber dell’Inter.