Denuncia al nerazzurro:”A casa mia molestandomi” | Moglie pubblicata sui social

Continua ad essere incerta la vicenda che riguarda la sfera privata del giocatore dell’Inter, accusato di molestie nei confronti della moglie

Tiene ancora banco una delle vicende più spinose che legano il mondo del gossip e quello del calcio, la storia conclusa tra un calciatore e sua moglie che all’epoca è stata anche agente del giocatore, condizionandone la carriera con alcune scelte sbagliate, come quella di lasciare l’Italia per trasferirsi in Ligue 1 al Psg.

Un attaccante che ha raggiunto l’apice quando è diventato capocanniere di serie A con la maglia dell’Inter e leader del reparto offensivo dei nerazzurri, in un periodo storico di transizione tra il Triplete e i recenti successi, dai due scudetti alla finale di Champions.

Un centravanti che si è lasciato condizionare dall’intento della procuratrice di guadagnare e di aumentare lo stipendio del proprio assistito, senza tenere conto di quanto si trovasse bene a Milano e volesse diventare una delle bandiere del club.

Adesso la punta milita in Turchia, al Galatasaray, ma si è rotto il crociato nell’ultima gara di Europa League, infortunio che lo costringerà a stare lontano dal campo per i prossimi mesi, con la fase di recupero che è già iniziata dopo l’operazione a cui si è dovuto sottoporre.

La denuncia non c’è mai stata, il bomber si scagiona con delle prove

Nel frattempo il giocatore sarebbe stato denunciato per violenza di genere dalla sua ex moglie, in un periodo convulso in cui, oltre ai problemi fisici, l’attaccante ha dovuto gestire emotivamente la separazione.

Lui è Mauro Icardi che ha voluto dimostrare sui propri social che le notizie circolate relative ad atti processuali inerenti una cattiva condotta nei confronti di Wanda Nara siano del tutto infondate.

Il giocatore ci tiene a mostrare l’infondatezza di accuse ricevute nell’ultimo periodo

La foto e il video sono stati pubblicati per dimostrare che tra i due il clima è sereno nonostante il percorso di separazione che hanno intrapreso da diverse settimane.

Il commento di Icardi è il seguente: “Anche se i miei avvocati mi trattengono, volevo far presente questo per difendere pubblicamente la mia persona dopo tante barbarie dette. Due ore qui a casa mia molestandomi. Che copertina o titolo diamo a questo?“. Invece, il filmato, mostra una scena abituale di vita, tra due persone che continuano a volersi bene.