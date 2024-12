“Fermato dai carabinieri”: la moglie del mister denuncia in diretta | Arresto gravissimo in serie A

La moglie dell’allenatore di serie A ha denunciato l’accaduto, è stato fermato dai carabinieri per quanto è successo, l’episodio fa raggelare il sangue

La serie A prosegue il cammino verso la conclusione del girone d’andata, con il Napoli che tenta la fuga sulle inseguitrici, approfittando della sconfitta della Lazio, dell’ennesimo pareggio della Juventus e del rinvio della sfida tra Fiorentina e Inter per allungare in vetta alla classifica.

Per battere il Torino in trasferta è bastata la rete del centrocampista scozzese McTominay, un’intuizione vincente della campagna acquisti dei partenopei, altro giocatore fortemente richiesto da Antonio Conte, in grado di unire sostanza a qualità.

Dietro cerca di restare nella scia degli azzurri un Inter che si era portata in vantaggio nei primi minuti dello scontro diretto di Firenze, prima della sospensione della sfida a causa del malore accorso a Edoardo Bove.

I nerazzurri sono in fiducia, a un passo dalla qualificazione agli ottavi in Champions League e pronti a concentrarsi sul campionato per tentare il bis dopo lo scudetto vinto con merito la scorsa stagione.

Il mister di serie A è stato subito informato, la moglie l’ha denunciato in diretta

Un episodio spiacevole ha riguardato il mister Simone Inzaghi che è stato informato poco dopo dalla moglie Gaia Lucariello, imprenditrice nel campo della moda, e che ha raccontato ai propri followers su Instagram sull’accaduto.

Un fatto che è avvenuto nella giornata di giovedì 28 novembre e che si sarebbe concluso con l’intervento delle forze dell’ordine che hanno impedito dei possibili risvolti negativi.

L’allenatore ha temuto il peggio, le forze dell’ordine hanno aiutato la figlia

In un post la Lucariello racconta: “Ieri, a CityLife, fuori dal cinema, un uomo di circa 45 anni ha avvicinato mia figlia, accarezzandole la testa e invitandola ad andare via con lui. Ha manifestato un comportamento disgustoso, arrivando a dichiarare: ‘A me piacciono i bambini. Questo individuo ripugnante è stato prontamente consegnato ai carabinieri, in seguito abbiamo scoperto che, un’ora prima, aveva provato ad avvicinare un’altra bambina, sempre nella stessa zona del cinema“.

Paura e apprensione anche per il mister dei nerazzurri che ha appoggiato l’iniziativa della moglie nel denunciare quanto è accaduto, anche per avvertire altri genitori sul pericolo di tale persona. I carabinieri sono intervenuti grazie alla prontezza della figlia che ha saputo gestire la situazione con lucidità e maturità.