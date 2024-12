Donnarumma fa infuriare i tifosi, torna alla rivale di sempre: “Così vinciamo lo Scudetto”

Gigio Donnarumma fa infuriare i tifosi, pronto a tornare alla rivale di sempre: colpo scudetto per il noto club

Nell’ultimo match di campionato, quello pareggiato in casa contro il Nantes, è ritornato dal primo minuto a difendere i pali del PSG. Gigio Donnarumma, però, non è riuscito ad aiutare la squadra a vincere l’incontro dopo che l’avversario Abline aveva trovato la rete del definitivo 1-1.

Mai come quest’anno, però, il nativo di Castellammare di Stabia sta avendo non pochi problemi con il suo allenatore, Luis Enrique. Il manager catalano, infatti, in 6 partite di questa stagione (2 in Champions e 4 in campionato) gli ha preferito Matvey Safonov. L’estremo difensore russo, quando è stato chiamato in causa, ha sempre risposto “presente”.

La sua presenza, però, non è passata inosservata al campano che vorrebbe avere più spazio e, soprattutto, il ruolo da titolare. Una richiesta che, lo stesso Enrique, non è disposto a concedergli visto che è stato molto chiaro: “Alternerò i portieri e valuterò chi merita di giocare dal primo minuto“.

Non è una bocciatura, ma nemmeno una rassicurazione per Donnarumma che tiene aperte tutte le porte. Anche quella di un possibile ritorno in Serie A. Tanto da far mandare, su tutte le furie, i tifosi che non gli perdonerebbero mai questo suo possibile trasferimento.

Donnarumma in Serie A, i tifosi non ci stanno: va a vincere lo scudetto

Poco prima del match, rinviato a data da destinarsi per il malore che ha colpito Edoardo Bove, tra Fiorentina ed Inter il presidente Marotta è intervenuto a ‘Sky Sport’. Il numero uno del club nerazzurro ha risposto ad alcune domande di mercato riguardanti due italiani all’estero come Verratti e Donnarumma. Marotta non ha escluso il loro possibile arrivo, ma ci ha tenuto a fare qualche precisazione.

Queste le sue parole: “La rosa è competitiva e non c’è ansia per colmare i buchi. La nostra attività è sempre quella di sondare ipotesi di mercato che vadano bene al nostro modello. Ci muoviamo come lo fanno anche altre squadre. Anche se parlare di negoziare ce ne vuole“. Insomma, un interessamento comunque c’è.

Donnarumma torna in Italia, i tifosi non ci stanno: che affronto!

Un possibile ritorno, in quel di Milano, ma nella sponda nerazzurra non farebbe affatto piacere ai tifosi del Milan. Questi ultimi, infatti, non hanno mai digerito il suo addio, a parametro zero, di tre anni e mezzo fa. Supporters che, quando hanno occasione di ospitarlo a San Siro, di certo non gliele mandano a dire.

Nel caso in cui dovesse decidere di lasciare la capitale francese, però, potrebbe seriamente optare di prendere in considerazione l’ipotesi Serie A. Magari proprio all’Inter dove potrebbe essere lui il dopo-Sommer. Così come non è da scartare l’ipotesi Napoli che non è del tutto convinto di Alex Meret.