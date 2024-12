Tonali lo chiama in Inghilterra: il difensore ha detto sì, parte gratis | Compagni di squadra sconvolto

Tonali ha convinto l’esperto difensore a seguirlo in Inghilterra, firma per i bianconeri a costo zero, sarà un rinforzo utile in campionato

Sandro Tonali è rientrato in campo nel migliore dei modi dopo la squalifica per calcioscommesse. Il centrocampista si è ripreso anche le chiavi della mediana azzurra, guidando la Nazionale italiana alla qualificazione al turno successivo di Nations League, al termine di un girone disputato con disinvoltura e con un’ottima circolazione di palla.

Non era scontato vederlo di nuovo ad alti livelli dopo uno stop forzato per un’intera stagione e i tifosi del Newcastle hanno avuto la pazienza di attenderlo e dargli la giusta accoglienza, tanto da diventare in poco tempo uno degli idoli della curva.

I Magpies si trovano al decimo posto in classifica in Premier League e hanno l’obiettivo di centrare il pass per una competizione europea che garantirebbe introiti maggiori e un appeal da sfruttare a livello internazionale per una proprietà ambiziosa che continua a investire.

I bianconeri potrebbero rinforzare la propria rosa nei prossimi giorni, con l’ingaggio di uno svincolato di lusso, ancora in cerca di una nuova sistemazione per quella che sarebbe, probabilmente, l’ultima parentesi di una carriera da vero fuoriclasse.

Dopo qualche mese da svincolato è arrivato il momento di tornare in campo

Il centrale ha vinto ogni titolo possibile sia con la maglia del Real Madrid che della Nazionale spagnola, confermandosi come uno dei migliori difensori al Mondo in un periodo storico per il calcio del suo Paese, in grado di vincere due Europei e un Mondiale nel giro di quattro anni tra il 2008 e il 2012.

Conclusa la sua seconda avvenutura al Siviglia lo scorso 30 giugno, non ha ricevuto offerte allettanti, se non provenienti da campionati esotici, ma non ha mai meditato di appendere gli scarpini al chiodo.

L’ex Campione del Mondo sta per trasferirsi in Premier League

Lui è Sergio Ramos che a 38 anni potrebbe trovare un accordo con il Newcastle che avrebbe proposto lui un contratto di 18 mesi che il centrale starebbe valutando seriamente di accettare.

Stando a quanto riportato da Sport, la firma potrebbe arrivare a breve, con un colpo mediatico che renderebbe ancora più intrigante la lotta per i piazzamenti europei in un campionato equilibrato come la Premier League.