Riecco Pogba | Lo ha convinto il compagno di Nazionale: firmato il contratto a gennaio

Ecco dove andrà a giocare Paul Pogba, il centrocampista si prepara a lasciare la Juventus e a tornare in campo, firma il contratto a gennaio

Paul Pogba si sta preparando per tornare in campo. A marzo avrà scontato la squalifica di 18 mesi per doping. La Juventus ha già fatto sapere al giocatore e al suo entourage di non volerlo più in rosa, nonostante la volontà del centrocampista di dimostrare di meritarsi una seconda chance con la maglia del club in cui ha messo in luce le sue prestazioni migliori, contribuendo alla vittoria di diversi scudetti nello scorso decennio.

Cristiano Giuntoli ha già avviato i contatti per definire una rescissione consensuale del contratto che consentirebbe a Paul di accasarsi altrove da svincolato, favorendo così l’accordo con il potenziale nuovo club.

A 32 anni avrà l’occasione di lottare per conquistare di nuovo la maglia della Nazionale francese che sta intraprendendo una fase di ricostruzione dopo la delusione dell’Europeo in cui è stato eliminato dalla Spagna, nonostante fosse la grande favorita per alzare il trofeo.

Pogba è consapevole che, se in buone condizioni fisiche, può dare ancora molto al mondo del calcio, con sprazzi di enorme talento che possono dare un enorme contributo alla costruzione del gioco e in fase realizzativa.

Il nuovo club di Pogba, è stato convinto dall’ex compagno di squadra

La squadra che appare maggiormente interessata a ingaggiarlo è il Marsiglia, allenata da Roberto De Zerbi e terzo in classifica in questo inizio di Ligue 1. A convincerlo sarebbe l’ex compagno di squadra alla Juventus e nella Nazionale Adrien Rabiot che si è accasato nel club transalpino quest’estate, dopo essersi svincolato proprio dai bianconeri.

Il destino potrebbe essere analogo per Pogba, spinto anche dall’ottima nomea del tecnico italiano che sta ottenendo ottimi risultati anche nel campionato francese dopo aver portato in Europa il piccolo Brighton, stupendo tutta la Premier League per il bel gioco.

Il futuro di Pogba sarà in Francia, la firma è vicina

Ad alimentare la tesi del suo trasferimento a Marsiglia è il popolare TikToker HakoTV, il quale sostiene che il team di Pogba sta cercando un alloggio nella città, segnale di un accordo in dirittura d’arrivo.

Una delle tifoserie più calde d’Europa è pronta ad accogliere nel migliore dei modi Pogba, con il Velodrome che diventerà la sua nuova casa.