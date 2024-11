Bianconero aggredito: accoltellato in stazione | “Ferite al volto”, club sconvolto

Il giocatore della Juventus è stato aggredito poco fa, grande paura per lui, il club rimane sconvolto per quanto è successo

La Juventus sta facendo fatica a essere incisiva in fase realizzativa. L’attacco è dipendente dalle giocate di Dusan Vlahovic, al momento indisponibile per un problema fisico riscontrato in Nazionale e i sostituti non sono schierati nel proprio ruolo naturale. Thiago Motta sta provando a migliorare la manovra ma la dirigenza sarà chiamata a intervenire nella sessione di gennaio per consegnargli un nuovo centravanti.

L’identikit è quello di una punta centrale che sappia farsi trovare pronto in area di rigore, capitalizzando la mole di gioco creata dai compagni di reparto. Far rifiatare Vlahovic è indispensabile per tutelarlo e impedire degli infortuni più gravi di quello riportato nei giorni scorsi.

Non è la prima volta che la dirigenza si trova chiamata a inserire in organico dei nuovi attaccanti in corso d’opera per arrivare con maggiori alternativi al rush finale primaverile, con l’intento di competere per lo scudetto.

Anche nell’era Conte, quando la Juventus inaugurava un ciclo di nove campionati vinti di fila, l’attacco aveva bisogno di forze fresche e la scelta, nella lontana stagione 2012-13 ricadde su un centravanti danese con un’esperienza pregressa in Premier League.

Lui era Nicklas Bendtner che non è mai riuscito a segnare con la maglia bianconera, per una breve parentesi prima del suo ritorno all’Arsenal e la conclusione della sua carriera nel Nord Europa. Il centravanti è stato vittima di un episodio spiacevole nelle ultime ore.

Nicklas si trovava a New York quando è stato aggredito da un uomo armato di coltello. Camminava per le strade della Grande Mela assieme a un gruppo di amici, quando un individuo li ha assaliti. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso la scena e permesso di intercettare l’aggressore.

L’aggressore è stato intercettato dalla polizia e arrestato

Gli agenti di polizia sono arrivati molto rapidamente sul luogo dell’accaduto e, a seguito di una rapida indagine, hanno arrestato il colpevole con l’accusa di tentato omicidio e aggressione. L’uomo, con parecchi precedenti e problemi di salute mentale, è stato denunciato.

Tanto spavento per Bendtner che da cinque anni ha appeso gli scarpini al chiodo e si sta godendo un periodo di riposo prima di valutare una futura occupazione.