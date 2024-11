Inter, verso la Fiorentina: due rientri, ma uno si ferma

Inter al lavoro in vista della partita in programma domenica alle 18:00 contro la Fiorentina e valida per la quattordicesima giornata di campionato. Giovedì di allenamento per i nerazzurri, con Mister Inzaghi che spera di recuperare qualche pedina importante per la sfida contro i Viola.

Archiviata la fondamenntale vittoria in Champions League contro il Lipsia, l’Inter torna a concentrarsi sulla rincorsa al primo posto in campionato. L’inseguimento al Napoli riparte domenica, quando i nerazzurri dovranno vedersela contro una Fiorentina in grandissima forma e in un vero e proprio big match.

Inter, focus sulla Fiorentina: Inzaghi senza Pavard, ma con le speranze Acerbi e Frattesi. Si ferma il terzo portiere Di Gennaro

Le due squadre arrivano infatti al Franchi entrambe a 28 punti in classifica e ad una sola lunghezza dalla vetta. Uno scontro diretto che potrebbe in parte tagliare fuori una delle rivali del Napoli in caso di sconfitta e regalare un boost di entusiasmo e fiducia in caso di successo. L’Inter vuole proseguire nell’obiettivo e trovare continuità in campionato dopo la rotonda vittoria nello scorso turno contro il Verona, ma la Fiorentina è ostica e viene da un periodo d’oro con sette vittorie consecutive nelle ultime sette partite di Serie A.

Il dispendioso impegno in Europa contro il Lipsia ha privato l’Inter e Inzaghi di Benjamin Pavard. Lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra per il difensore francese, che dovrà star fuori almeno un mese e che ovviamente non sarà a disposizione contro la Fiorentina. Le buone notizie però arrivano dagli altri acciaccati e assenti nella sfida europea di martedì.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sia Francesco Acerbi che Davide Frattesi sono sulla via del recupero dai rispettivi problemi, con il centrale italiano che si era dovuto fermare contro il Verona per un’elongiazione al bicipite femorale della coscia destra e con la mezzala invece frenata da un’infiammazione alla caviglia sinistra. Entrambi hanno lavorato a parte nell’allenamento odierno, ma puntano a tornare in gruppo già a partire da domani ed essere quindi a disposizione per la Fiorentina.

Infortunio per Di Gennaro

Pur senza grossi effetti sull’organico è da segnalare anche l’infortunio del terzo portiere Raffaele Di Gennaro, che nell’allenamento di oggi ha rimediato un trauma distorsivo ad un dito della mano sinistra, e che lo terrà fuori per qualche settimana.