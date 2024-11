Dopo la vittoria l’operazione: il rossonero sotto i ferri nella notte | Stagione finita

Cattive notizie in arrivo dopo la vittoria. Il giocatore rossonero finirà sotto i ferri e dovrà subire un’operazione.

Non sono passate nemmeno 24 ore dall’importante vittoria in Champions League del Milan contro lo Slovan Bratislava.

La squadra di Fonesca ha infatti conquistato 3 punti fondamentali in ottica classifica di Champions. Ma ora, tornato in Italia, il tecnico portoghese dovrà fare i conti con un problema piuttosto serio.

Son infatti in arrivo delle cattive notizie per il mister. Uno dei giocatori rossoneri finirà sotto i ferri e dovrà subire un’importante operazione. Ecco di chi si tratta e per quanto tempo resterà fuori dal campo.

Operazione per il giocatore rossonero

Alla fine è arrivata la notizia che nessuno voleva leggere in casa rossonera. In un comunicato ufficiale, il Milan ha annunciato che Luka Jovic ha dovuto subire un importante intervento chirurgico. Nella nota del club su legge che Luka Jovic ha affrontato a Belgrado, accompagnato da un membro dello staff medico rossonero, un’operazione di rinforzo del canale inguinale sinistro.

L’intervento chirurgico è stato effettuato dal dott. Zarko Vuckovic e mira a risolvere il problema di pubalgia. Nel comunicato rossonero si legge che l’operazione è perfettamente riuscita. L’attaccante serbo resterà quindi a Belgrado per circa otto giorni di convalescenza, per poi tornare a Milanello. Nel capoluogo lombardo inizierà quindi un programma riabilitativo in ottica di un ritorno in campo il prima possibile.

Per quanto tempo non sarà a disposizione

Nel comunicato pubblicato dal Milan si legge che Luka Jovic non sarà a disposizione del tecnico Fonseca per circa quattro settimane. Jovic dovrebbe quindi restare infortunato per tutto il resto del 2024 e potrebbe tornare a disposizione di Fonseca nel mese di gennaio. Si tratta di un periodo decisivo per l’attaccante serbo.

L’ex giocatore di Eintracht Francoforte e Real Madrid non fanno parte del progetto rossonero. L’attaccante è considerato in esubero e potrebbe fare le valigie già a gennaio, data prevista per un suo possibile ritorno in campo. Sono numerose le squadre sulle tracce del giocatore. In pole sembra esserci il Galatasaray, alle prese con l’infortunio di Mauro Icardi. Ma potrebbe pensarci anche la Juve, alla continua ricerca di un vice-Vlahovic.