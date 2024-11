“Doveva essere espluso”: conversazione in sala var post Napoli | Scoppia lo scandalo

Ssc Napoli vs As Roma - foto LAPRESSE - Interdipendenza.net

Esplode il caos più totale dopo il big match di Serie A: enorme scandalo e tantissime polemiche post partita

Il campionato è ritornato dalla terza sosta per le Nazionali e l’ha fatto col botto. La 13esima giornata di Serie A ha accolto due importantissimi big match, quello a San Siro tra Milan e Juventus e quello al Diego Armando Maradona tra Napoli e Roma.

La prima gara non ha minimamente rispettato le aspettative. È terminata sul risultato di 0-0, con una media tra le 2 squadre di 0.40 expected goals, che lasciano intendere il pessimo rendimento delle due rose avuto durante i 90 minuti.

Non si può dire lo stesso della seconda, che è stata animata sia pre, che durante, che post partita. A farne le spese è stata la Roma, che continua a non trovare la vittoria nonostante Ranieri, a differenza del Napoli di Conte, che vola nuovamente al primo posto.

La gara è terminata per 1-0 con il gol dell’ex, Romelu Lukaku, che trova il suo quinto centro stagionale. Una partita deludende del belga sino a quel momento, che però con un guizzo la risolve e respinge l’assalto di Inter, Lazio, Fiorentina ed Atalanta, che non sembrano essere intenzionate a mollare la presa.

Continue polemiche

Del match se ne è discusso anche e soprattutto dopo il triplice fischio. Nello specifico si è parlato del direttore di gara, Davide Massa, finito nell’occhio del ciclone per alcuni episodi dubbi e per l’errata gestione dei cartellini.

Tra tutti i momenti, ce n’è uno in particolare che a detta di molti potrebbe aver condizionato la partita. Senza questo, probabilmente la gara sarebbe andata diversamente, proprio perchè il protagonista della vicenda è l’autore del gol decisivo.

Espulsione mancata

Secondo le opinioni espresse durante la serata, Romelu Lukaku avrebbe dovuto lasciare il terreno di gioco nella prima metà di gara. Il classe 1993 è stato artefice di due interventi al limite del cartellino giallo, che però non gli sono stati sanzionati.

Questa foto racchiude la sintesi della partita, decisa da un giocatore che doveva essere espulso al primo tempo…ormai non ho più nemmeno insulti da dire..siete vergognosi @AIA_it @SerieA #NapoliRoma pic.twitter.com/PY4AA809SE — Giacinta Carnevale (@giacinta87) November 24, 2024

Il web ribolle per la mancata espulsione ed ironizzano anche sul mister leccese, che nell’ultima giornata si era lamentato in diretta dell’utilizzo del VAR in Napoli-Inter. Lo stesso Giampaolo Calvarese reputa insufficiente la prestazione dell’arbitro, citando i provvedimenti mancanti. Un parere che ha aizzato ancor più polemiche, che non termineranno mai specialmente in una delle stagioni di Serie A più competitive degli ultimi 20 anni.