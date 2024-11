“Il calciatore colpisce una ragazza”: esce il video che lo incastra | È successo a Milano

È stato colto in flagrante, il video ha svelao tutto: la ragazza è stata colpita da un calciatore di una delle due squadre di Milano

Sui social non si parla di altro, le pagine sono invase dall’agghiacciante notizia. Un calciatore sarebbe stato registrato dalle telecamere di sorveglianza mentre colpiva una ragazza, e non solo una volta ma ripetutamente, anche e soprattutto mentre era a terra.

Delle immagini raccapriccianti che stanno facendo il giro del mondo. Un gesto assolutamente da condannare, sul quale non ci si può assolutamente passar sopra. È pur vero che gli sportivi vadano giudicati per le loro prestazioni, ma qui andiamo decisamente oltre il limite.

Ciò che è più preoccupante è che il tutto è stato svelato proprio in concomitanza alla Giornata Internazionale della Violenza sulle Donne, in data 25 Novembre. Un vero e proprio ossimoro, che però rappresenta lo specchio della realtà.

Giunti a questo punto, disegnarsi il segno rosso sui propri volti come simbolo contro la Violenza è un paradosso. I promotori di questa campagna di sensibilizzazione si sono rivelati gli accusati, lanciando un terribile messaggio a chi li segue quotidiniamente.

In continuo aumento

Se andassimo ad analizzare i dati degli ultimi anni, rimarremmo attoniti. Già leggere il numero di denunce fatte ci lascia a bocca aperta, figuriamoci se andassimo a considerare tutte quelle non fatte per paura di gravi ripercussioni.

È un fenomeno molto in voga mediaticamente ma non riesce a fermarsi, è in continuo aumento. Per tal motivo, è ben chiaro che non bastino più queste iniziative ma bisogna che il sistema intervenga quanto prima, educando in primis e punendo chi merita.

Indagini in corso

La bomba è stata sganciata nel corso del programma di Rai 3 “Lo stato delle cose”, condotto da Massimo Giletti. Il famoso conduttore ha svelato che una persona l’ha contattato e gli ha girato un filmato in cui una ragazza veniva assalita violentemente in un locale di Milano, risultando incapace di difendersi.

Secondo Giletti il video parla da sè, le prove sono incofutabili. Spiega che l’atleta fosse in uno stato totalmente confusionale ed alterato, tanto da distruggere ciò che aveva intorno dopo l’accaduto. Il soggetto è un calciatore ben noto, appartenente ad una delle due squadre di Milano, non rivelato perchè le indagini sono attualmente in corso. Non un periodo roseo per Milan e Inter, che dopo lo scoppio dell’Inchiesta della Procura di Milano si ritrovano nuovamente all’interno di un enorme ciclone sociale e mediatico.