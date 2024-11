Rottura del crociato, salta la Champions | L’Inter cambia piano in formazione

Cattive notizie per l’importantissima sfida di Champions. Rottura del crociato per lui: ora l’Inter cambia piano.

Si avvicina sempre di più il prossimo impegno di Champions League dell’Inter. Nella serata di martedì 26 novembre, i nerazzurri dovranno vedersela con il Lipsia in casa a San Siro.

Ma non sarà necessario attendere troppo per i tifosi nerazzurri prima di riascoltare l’inno della competizione europea. Gli uomini di Inzaghi saranno infatti impegnati il dieci dicembre in Germania per la sfida contro il Bayer Leverkusen.

Proprio per questo impegno importante ci sono notizie in arrivo che interessano gli uomini di Simone Inzaghi. Un giocatore fondamentale deve fare i conti con la rottura del crociato. Una notizia che fa cambiare i piani dell’Inter.

Rottura del crociato e niente Champions

Arrivano notizie importanti in vista della sfida di Champions League del dieci dicembre tra Bayer Leverkusen e Inter. I tedeschi infatti dovranno fare a meno di Martin Terrier. L’infortunio del giocatore si è infatti rivelato più grave del previsto.

L’attaccante francese è stato sottoposto agli esami strumentali di rito. I risultati hanno evidenziato la frattura dell’avambraccio destro per il classe ’97. La buona notizia è che il giocatore non dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica. Ad ogni modo, lo stop che terrà l’attaccante francese lontano dai campi di calcio sarà più lunga del previsto: circa un mese.

L’Inter cambia piano formazione

Cattive notizie per Xabi Alonso. L’allenatore spagnolo dovrà fare i conti con l’assenza del giocatore. Una mancanza importante in avanti per il Bayer, che affronterà un Inter agguerrita e in cerca di conferme anche in Europa. Il mister della squadra tedesca dovrà quindi fare perno su tutte quelle che sono le soluzioni alternative all’attaccante francese.

Dal canto suo, Inzaghi potrà tener conto del fatto che i propri avversari non avranno la possibilità di contare su tutto l’organico, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Dunque Inzaghi potrebbe effettuare dei cambi nella formazione contro i tedeschi. Dopo gli impegni in campionato e in Champions contro il Lipsia, l’allenatore campione d’Italia potrebbe infatti spingere per un importante turnover che permetterebbe di far riposare i jolly della rosa.