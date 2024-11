Si riapre il caso ultras: svelato tutto in diretta tv | Altro contatto con il big

Sembrava esser finito ma è stato svelato un risvolto clamoroso: nell’inchiesta Ultras è coinvolto un altro big

La sosta per le Nazionali, la terza di questa stagione, è finalmente terminata. Da qui al mese di Marzo saremo totalmente immersi nelle stagioni dei nostri club di Serie A, pronti a calcare nuovamente il rettangolo verde di gioco e darsi battaglia per la vittoria del Tricolore.

Chi non lo farà propriamente a cuor leggero è il Milan di Gerry Cardinale. Il Diavolo continua ad avere un rendimento altalenante e a non riuscire a sistemare la fase difensiva; due grandi problemi che l’hanno momentaneamente condannata al settimo posto in classifica.

Nonostante siano di una notevole importanza, a preoccupare di più l’ambiente rossonero non è ciò che si vede in campo, bensì all’esterno. Sembrava essere un lontano ricordo ma l’Inchiesta della Procura di Milano avviata il 30 settembre è ripartita.

Il caso è stato ufficialmente riaperto. Le indagini condotte da Marcello Viola proseguono ed ogni giorno che passa stanno uscendo nuove informazioni a disposizioni del pubblico; la questione si sta facendo sempre più fitta.

Svelato tutto in diretta TV

Trattandosi di una società così gloriosa ed importante come il Milan, quanto sta accadendo sta diventando un vero e proprio caso mediatico. Ne parlano tutti i canali televisivi e tutti i giornali, tanto da addirittura essere oggetto di intere puntate.

Tra tutti gli emittenti, chi sta dando più spazio a questa vicenda è la RAI, nello specifico RAI 3, che nel corso del suo programma Farwest ha svelato nuove persone coinvolte. Un episodio che ha totalmente sconvolto i telespettatori e sta facendo il giro del web sui vari social network.

Big coinvolto

Nello specifico parliamo di una figura che è da anni nel giro della televisione e dei social, ma è ancor di più sotto i riflettori dal 2024, Fedez. Il rapper italiano è stato sulla bocca di tutti dopo essersi separato con Chiara Ferragni e ci ritorna per esser stato implicato in alcune circostanze con gli Ultras del Milan.

Si legge in rete che avesse legami con il Capo della Curva Sud, scoperti dalle intercettazioni di alcune telefonate tra le parti. Quest’ultimi sarebbero nati per la vendita promozionale della sua bibita BOEM, brand creato insieme a Lazza, suo amico e collega. Ad oggi non risulta indagato ma l’accaduto porta le autorità impiegate ad avere una maggiore attenzione sul noto imprenditore.