Non ti alleni più a Milanello: Fonseca lo vende subito | Rapporto distrutto

Il Milan ha messo fuori rosa un giocatore che grava sul bilancio del club, il tecnico vuole cederlo a gennaio, non rientra più nel progetto

Paulo Fonseca si è contraddistinto, dal momento del suo approdo alla guida del Milan, per il coraggio delle sue scelte, alcune in netta antitesi rispetto alla precedente gestione targata Pioli. La bravura del tecnico portoghese è stata quella di correggere in corso d’opera alcune lacune gravi che la squadra aveva ereditato e che hanno consentito di ottenere risultati prestigiosi contro avversari di alto livello, dal derby al blitz di Madrid contro il Real.

La situazione in campionato è, però, deficitaria e condizionata da un inizio non semplice, con alcuni passi falsi che stanno costringendo il club a rincorrere per raggiungere i vertici della classifica, con le rivali che hanno inanellato un filotto di risultati positivi.

La stagione è ancora lunga e niente è perduto, come testimonia la rimonta effettuata in Champions League, con la qualificazione al turno successivo della massima competizione europea che si è riaperta dopo due vittorie consecutive.

Il mister ha provato a mettere in atto alcuni accorgimenti tattici, volti a trovare un maggiore equilibrio tra i reparti ed aiutare una linea difensiva che, soprattutto sugli esterni, sbandava troppo facilmente, con ripartenze spesso letali.

Fonseca lo ha messo fuori rosa, non si allena più a Milano

E proprio sulle fasce è stato schierato nella sua parentesi in rossonero la punta belga Divock Origi. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore del Liverpool ha un contratto fino al 2026 con uno stipendio di 4 milioni di euro all’anno, ma non sta più allenandosi con la squadra.

Il 28enne non si trova a Milano ed è seguito da un personal trainer. Non rientra nel progetto tecnico e la dirigenza ha il compito di piazzarlo in uscita per togliersi il peso di un ingaggio oneroso e inutile.

Le ipotesi sul futuro dell’esubero del Milan che sta mettendo in difficoltà le casse dei rossoneri

Nella stagione 2023/24, l’attaccante ha giocato in prestito al Nottingham Forest, dove ha segnato un gol in 22 partite. A gennaio potrebbe tornare in Premier o in Belgio, sempre se accetterà di tagliarsi lo stipendio.

L’alternativa è quella di restare al Milan, senza la possibilità di scendere in campo ma con un ingaggio che continuerebbe a percepire, come da contratto, un’ipotesi che i vertici del club vogliono scongiurare ad ogni costo.