“Gioco a 40 anni perché non mangio questi alimenti”: il nerazzurro svela il suo segreto | Trucco del nutrizionista

Il fuoriclasse dell’Inter spiega il segreto per essere ancora al top della forma, nonostante l’età avanzata, e la sua volontà di giocare fino a 40 anni

L’Inter è ripartita con il giusto piglio dopo la sosta delle Nazionali e lo ha fatto con una larga vittoria a Verona, contro la malcapitata Hellas. Cinque reti nel primo tempo, con un massiccio turnover messo in atto da Inzaghi a causa dell’impegno imminente in Champions, testimoniano ancora una volta la qualità dell’organico dei nerazzurri.

In mezzo al campo è difficile rinunciare, però, a un giocatore che riesce a unire le due fasi e a dare equilibrio al reparto. Arrivato dalla Roma nel 2022 a parametro zero, era ritenuto per molti già sul viale del tramonto e invece si è rivelata un’intuizione vincente di Marotta e Ausilio.

Il giocatore è stato un pilastro della mediana nelle ultime due stagioni, culminate con lo scudetto della seconda stella ma caratterizzate anche dalla finale di Champions League raggiunta e disputata alla pari contro il Manchester City.

Anche con l’arrivo di Piotr Zielinski e un Frattesi che scalpita per aumentare il proprio minutaggio, il posto da titolare non è stato mai messo in discussione, anche grazie a uno stato di forma ottimale che sorprende, nonostante l’età avanzata.

Il centrocampo dell’Inter ha un padrone difficile da sostituire

Lui è Mkhitaryan, che intervistato dal Corriere della Sera fa il punto su questo avvio di stagione: “Nonostante l’esperienza e la voglia che ho, sono partito malissimo. Non è facile e non me l’aspettavo, ma mi sto ritrovando e sto abbastanza bene. Sono molto critico con me stesso. In tanti vogliono vincere questo campionato, noi per primi. Abbiamo perso punti che non dovevamo perdere, altrimenti saremmo già in testa“.

Una serie A molto combattuta, con un maggiore equilibrio in vetta e con diverse squadre che si sono rinforzate per spodestare dal trono il club milanese.

Il top player dell’Inter spiega cosa lo fa stare così in forma

Intanto l’armeno non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e spiega i segreti delle sue eccellenti condizioni fisiche che colpiscono anche i tifosi delle squadre avversarie.

Accortezze semplici che testimoniano la volontà di stare bene con il proprio corpo e impegnarsi per togliersi altre soddisfazioni professionali: “Provo a dormire e a mangiare meglio possibile: evito glutine, zuccheri e lattosio, su consiglio del nostro nutrizionista Pincella. E poi c’è l’aspetto principale: allenarsi bene“.