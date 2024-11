Hai l’accordo con un altro club: nerazzurro messo fuori rosa | Club severissimo

Il nerazzurro è stato messo fuori rosa dalla società, il provvedimento è stato ritenuto troppo severo, le parole del giocatore in questione

La pausa per gli impegni delle Nazionali è utile agli allenatori per fermarsi un attimo e fare valutazioni con maggiore calma, impostando la preparazione delle prossime partite, con poche sessioni a disposizione dato il calendario fitto che attende molte squadre al rientro e prima di Natale. Il girone d’andata sta per finire e arriverà il momento di un primo bilancio.

Le dirigenze sono al lavoro per capire quali zone del campo migliorare con il mercato di riparazione che potrebbe consentire di allargare gli organici con qualche profilo funzionale a centrare l’obiettivo stagionale nel rush finale primaverile.

A tenere banco sono i problemi fisici, con alcuni club che hanno l’infermeria piena e che sono soggetti a una vera emergenza infortuni in alcuni reparti, con i tecnici che sono costretti a correre ai ripari con accorgimenti tattici e schierando qualcuno fuori ruolo.

Possono capitare anche casi di attrito tra un giocatore, l’allenatore o lo spogliatoio, con fratture spesso insanabili e che incentivano la loro cessione

Il nerazzurro è stato messo fuori rosa, ecco perché

Protagonista di un fatto simile è un ex giocatore dell’Inter. Lui è Gabigol, attaccante del Flamengo, fresco vincitore della Coppa del Brasile dopo aver battuto l’Atletico Mineiro. Al termine del match era stato annunciato che la punta ha raggiunto un accordo con il Cruzeiro per il 2025, anche se il contratto non è ancora stato firmato.

Il club di Rio de Janeiro ha reagito non convocando il giocatore per la sfida succesviva del Brasileirao, una decisione che significa il fatto che Gabigol sia stato messo fuori rosa.

Botta e risposta tra il giocatore e il club

Gabigol non ci sta e ha precisato: “A seguito della nota pubblicata dal Clube de Regatas Flamengo, vale solo la pena chiarire che sono a disposizione del Flamengo e dell’allenatore per mantenere il mio contratto fino alla fine e che la decisione di non partecipare alla partita è stata unilaterale da parte della dirigenza del club. I miei rappresentanti sono disponibili a occuparsi di qualsiasi questione, sia di persona che a distanza“.

Pronta la risposta del club che ha fatto sapere quanto segue: “Il Flamengo informa che l’atleta Gabriel Barbosa non sarà schierato nella partita di domani contro l’Atlético Mineiro. Le prossime mosse dell’attaccante saranno definite dal vicepresidente del calcio, Marcos Braz, e i rappresentanti del giocatore, che sono stati informati della necessità di un incontro tra le parti. La decisione mira a mantenere l’armonia della squadra rossonera e a dare tranquillità all’allenatore Filipe Luís“.