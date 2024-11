Preso a 50 milioni cash: all in del Milan a gennaio | “Sarò il nuovo Pirlo”

Il Milan fa sul serio e non bada a spese. Pronto il colpo da 90 nel mercato invernale: investimento da 50 milioni di euro

Dall’anno dello Scudetto il Milan non è più riuscito a vincere un trofeo. Nonostante i dispendiosi calciomercati ed il continuo miglioramento della rosa, i rossoneri non riescono ad ingranare, rendendo i tifosi tutt’altro che infelici.

Sembrava si fosse raggiunto finalmente un punto di svolta in seguito al 19esimo Tricolore conquistato ma così non è stato. Anche nella nuova stagione, il Diavolo sembra dare l’impressione di none ssere pronto per competere per la vetta.

Anche se ha da recuperare il match contro il Bologna di Vincenzo Italiano, attualmente la squadra di Paulo Fonseca è settima in classifica, a –8 dal Napoli di Antonio Conte. È pur vero che siamo solamente a Novembre, ma 1/3 di stagione è andato e la distanza è già importante.+

E sabato c’è la Juventus di Thiago Motta, l’unica squadra imbattuta del campionato con 6 vittorie e 6 pareggi. Uscire con i 3 punti, risultato doveroso per le circostanze attuali, è molto complicato, servirà un Milan come in Champions League contro il Real Madrid, dove nessuno sbaglia e tutti si esaltano.

Salire in cattedra

Di chi ha davvero bisogno questa rosa è dei suoi top player, nello specifico della sua fascia sinistra. La Theao, così soprannominata, quando ha i suoi due componenti in partita è tra le migliori al mondo, ed è proprio ciò che serve contro i bianconeri.

Serve che il francese sia meno disattento in fase difensiva e che faccia le sue sgaloppate ma soprattutto che il portoghese torni a segnare a San Siro. È da maggio, precisamente dall’ultima gara dello scorso campionato che non accade; un periodo troppo lungo per un calciatore della sua caratura.

Strategia di mercato

Nel caso in cui il Milan non riuscisse ad invertire la rotta entro fine anno, la società già sta pianificando una nuova strategia. Sta riflettendo sul prossimo colpo da fare, assicurando ai tifosi che sarà un colpo da 90 e che trasformerà totalmente la rosa.

Si tratta di un giovanissimo centrocampista, recentemente entrato anche nel giro della Nazionale e che ha sempre avuto come idolo Andrea Pirlo, ex leggenda del club. Con Bennacer che non dà garanzie fisiche, la scelta è ricaduta su Samuele Ricci, seguito già da moltissimo tempo da Geoffrey Moncada. Più passa il tempo e più il prezzo del classe 2001 lievita, motivo per cui la dirigenza rossonera è già intenzionata a bloccarlo. Per lui servono circa 50 milioni di euro, una grande cifra che considerando i tempi in ci troviamo, rispecchia perfettamente il valore del calciatore.