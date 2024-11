Ibrahimovic come Marotta: scatto in società, adesso è presidente | L’annuncio ufficiale

È arrivato l’annuncio ufficiale su tutti i canali social: passaggio di grado per Ibrahimovic, adesso è il Presidente

I tifosi del Milan rimpiangono di non poter vedere più in campo il loro idolo, Zlatan Ibrahimovic. La leggenda svedese ha girato il mondo ed ha lasciato la sua impronta in qualunque squadra ha giocato, ma come ha definito lui stesso, il suo vero amore è il club rossonero.

Tant’è che è l’unico in cui è ritornato, vincendo il penultimo e l’ultimo Scudetto della storia rossonera. Una coincidenza o forse un segnale, come se il suo primo addio fosse la chiusura di un ciclo e il suo rientro l’inizio di uno nuovo.

Salutato San Siro da calciatore nel commovente addio post Milan-Salernitana della passata stagione, è immediatamente entrato a far parte della dirigenza del Diavolo. È divenuto Senior Advisor e Senior Management di AC Milan, con il compito di divulgare il suo marchio nell’intero globo terreste.

Un ruolo per cui inizialmente la tifoseria era al settimo cielo, ma che man mano sta tramutando in tutt’altro. Sono passati pochi mesi ma non si vedono i risultati sperati, nonostante Ibrahimovic non batta ciglio, proseguendo per la sua strada e continuando a ribadire che il suo obiettivo sia vincere.

Polemiche continue

Nel frattempo il classe 1981 continua con la sua vita, soprattutto quella extra campo. Tra le varie situazioni in cui è coinvolto non può mai mancare lo sport, che sia in palestra o in un campo da calcio, soggetto dei suoi video pubblicati sui suoi profili social.

Nonostante gli spettatori rimangono spesso senza parole per le sue gesta, sono al contempo anche molto critici. I sostenitori rossoneri si aspettavano un apporto differente al club da parte sua, che ad oggi non sta arrivando. Per loro, la sua figura sta venendo meno e sembra che non dia priorità al Milan.

Nominato Presidente

A confermarlo è la nuova nomina da Presidente ottenuta. Una carica rivestita non nell’ambito rossonero, ma ancora e nuovamente in un progetto estraneo ad esso. Si tratta della Kings League, competizione organizzata da Gerard Piquè e divenuta in pochi anni un successo internazionale.

Del ramo italiano, Ibrahimovic ne è il rappresentante. Nel corso della presentazione dei loghi e delle squadre che parteciperanno, è stato inoltre svelato che l’Italia farà parte come Nazionale ai Mondiali, che si terranno a partire da gennaio 2025, all’Allianz Stadium di Torino. Un torneo sicuramente innovativo ma che farà infuriare ancor di più i tifosi del Milan.