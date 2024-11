Camarda, scambio di mercato con l’Inter: tifosi disgustati | Si chiude a gennaio

La trattativa è in fase avanzata, si conta di chiudere per gennaio: Camarda al centro di una operazione di mercato con l’Inter

La stagione del Milan non sta andando come programmato. L’oneroso calciomercato estivo non sta dando i risultati sperati, con i tifosi che sono stanchi di aspettare di vedere la propria squadra vincere un trofeo, che manca dallo Scudetto conquistato nella stagione 2021/2022.

Due sono i grandi problemi che caratterizzano il Diavolo di Paulo Fonseca: la fase difensiva e la continuità. È da metà agosto che il mister portoghese sta cercando di risolverli e di trovare una quadra, ma a quanto pare la strada è ancora lunga.

Fino ad ora, l’unica nota positiva di questa annata è l’importante crescita avuta dal settore giovanile. Stanno sbocciando tanti nuovi talenti, ed anche se è ancora presto per dirlo, sicuramente costituiranno le fondamenta del futuro del club rossonero.

Tra questi, chi si è già ritagliato uno spazio notevole, è Francesco Camarda. Il classe 2008 gioca e segna da sotto età, surclassando gli avversari. È chiaramente fuori categoria e nonostante abbia solo 16 anni è oramai pronto per i grandi palcoscenici.

Al tavolo dei grandi

Ha di fatti collezionato ben già due record. Ha poche presenze ma è già diventato il più giovane di sempre ad esordire nella storia della Serie A, e se non fosse stato fischiato il fuorigioco, anche il più giovane marcatore di sempre nella storia UEFA Champions League.

La sua avventura in rossonero potrebbe però già terminare dopo solamente pochi mesi dall’inizio della favola. Questo perchè il baby fenomeno è coinvolto in uno scambio di mercato in cui sono coinvolti anche i cugini dell’Inter. Una situazione che fa storcere, e non poco, il naso ai tifosi rossoneri.

Scambio di mercato

Nella squadra 7 volte Campione d’Europa, l’assenza di Ismael Bennacer continua a farsi sentire. Per questo motivo la dirigenza rossonera starebbe cercando un suo sostituto, con Samuele Ricci che sembrerebbe essere il profilo in cima alla lista di mercato. Un calciatore che interessa molto anche all’Inter di Simone Inzaghi, che ha l’obiettivo di ringiovanire la rosa e di coprirsi nel caso in cui Calhanoglu saluti anche la Milano nerazzurra. Potrebbe così accendersi un Derby extra campo, con il Presidente Cairo che già pregusta l’asta tra le due parti.

La valutazione del centrocampista italiano è di circa 45 milioni di euro, cifra che il Milan è disposto a trattare inserendo una contropartita. La pedina scelta è Luka Jovic, oramai fuori dai progetti del Milan, dato che il Torino necessita di un attaccante avendo perso Zapata per tutta la stagione, ma Cairo preferirebbe solo cash. L’unica offerta che considererebbe è proprio l’inserimento del cartellino di Camarda, ma i rossoneri puntano su di lui e non hanno nessuna intenzione di lasciarlo andare.