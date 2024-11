“Guardiola in Italia con l’Inter”: scelta l’Italia dopo il Manchester | Offerta una barca di soldi

L’incredibile ipotesi dopo la fine del rapporto con il Manchester City. Ecco chi è convinto che Guardiola possa andare in Italia con l’Inter.

Pep Guardiola non sta vivendo una stagione semplice alla guida del Manchester City. I risultati in Premier League tardano ad arrivare, mentre la Champions – obiettivo più prestigioso per i Citizens – sembra essere un impegno sempre più complicato.

Le difficoltà della squadra e alcune dichiarazioni del tecnico catalano stanno alimentando le speculazioni su una possibile separazione a fine stagione. In particolare, la delicata situazione societaria, con il club sotto accusa per via delle violazioni del Fair Play Finanziario, oltre all’imminente cambio al vertice della direzione sportiva, con l’uscente Txiki Begiristain.

A questo si aggiungono ulteriori rumors, come quelli delle ultime ore. C’è infatti chi immagina Guardiola in Serie A nel prossimo futuro, sulla panchina dell’Inter. Una suggestione affascinante che ha già catturato l’attenzione di molti media e tifosi. Vediamo per chi Guardiola potrebbe essere pronto ad andare in Italia con l’Inter.

L’ipotesi clamorosa

L’ex bandiera dell’Inter e difensore di caratura internazionale, Marco Materazzi, ha parlato nelle ultime ore di un’ipotesi clamorosa. “Pep ha vinto in Spagna, Germania e Inghilterra – ha affermato il vincitore della Champions del 2010 – forse il suo prossimo obiettivo sarà l’Italia. E, se verrà qui, potrebbe essere proprio con l’Inter“.

Sono state queste le parole di Materazzi, il quale ha poi aggiunto che, se Simone Inzaghi dovesse lasciare la panchina nerazzurra, Guardiola sarebbe il profilo più adatto per la sua eredità. Ad ogni modo, l’ex difensore italiano ha parlato di Inzaghi come possibile “Alex Ferguson dell’Inter”, senza però escludere altre ipotesi.

Il futuro del tecnico

Il difensore ex inter ha parlato quindi della suggestione Guardiola all’Inter, avvalorando quella che potrebbe essere un’ipotesi clamorosa. Le parole di Materazzi, unite ai segnali di una presunta stanchezza da parte dell’allenatore spagnolo al Manchester City, hanno alimentato l’idea di un futuro del mister in Italia.

L’Inter, con la sua solidità societaria e una grande tradizione di vittorie, potrebbe infatti essere la meta più ambita da parte del tecnico catalano, se dovesse decidere di venire in Italia. Ad ogni modo, tutto dipenderà dagli sviluppi della stagione in corso e dalla possibilità – in realtà sempre più concreta – che Guardiola possa rinnovare con il City.