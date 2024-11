“Ho finito i soldi, non posso pagarmi l’affitto”: dall’Inter alla strada | I calciatori fanno una colletta

Dalle stelle alle stelle, dramma per l’ex calciatore nerazzurro: non riesce nemmeno a pagarsi l’affitto, ha finito i soldi

Il sogno di ogni bambino è quello di diventare un calciatore professionista. Magari giocare ad altissimi livelli e, soprattutto, guadagnare importanti cifre da poter sistemare se stessi ed anche le proprie famiglie. Non tutti ci riescono visto che serve forza, tenacia ed una buona quantità di fortuna.

Peccato, però, che tra quelli che ce la fanno però deludono le aspettative. Non dal punto di vista calcistico, ma soprattutto per come gestiscono i soldi. Sono molti i casi di calciatori (ed anche ex) che non riescono a sapersi gestire economicamente e che finiscono in mezzo alla strada. Proprio come è capitato ad un ex calciatore nerazzurro.

Addirittura è arrivato al punto da non potersi nemmeno permettere di pagare un affitto. Anche se, mai come in questo caso, la questione è diversa visto che il club non ha rispettato gli accordi che erano stati presi in precedenza. Tanto è vero che l’atleta ha avuto non poche difficoltà.

Di questo, e molto altro ancora, ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato al sito calcistico “Goal.com“. Adesso pare che le cose siano un po’ cambiate, in positivo, ma il suo passato diventa sempre più difficile da cancellare.

Dalle stelle alle stalle, non ha più i soldi per pagarsi l’affitto: dramma per l’ex Inter

Nel corso della sua carriera ha militato in Serie A per diversi anni vestendo le maglie di Bologna, Inter e Sassuolo. In nessuna, però, ha saputo mantenere alte le aspettative che gli addetti ai lavori nutrivano in lui. Per Saphir Taider, però, i momenti negativi li ha vissuti fino a pochi anni fa quando ha rilasciato una dichiarazione inaspettata e che ha spiazzato il mondo del calcio.

Il centrocampista, attualmente tra le fila del Gulf United, ha rivelato di non aver avuto, per un periodo, soldi. Ovviamente a tutto questo c’è una spiegazione. Non riusciva a permettersi nemmeno di potersi pagare un affitto della propria casa e nemmeno la retta scolastica dei figli. Il suo presente ora è in Arabia Saudita e pare che le cose siano cambiate. Anche se non è stato affatto semplice.

La rivelazione dell’ex Inter: “Ho vinto la causa, il club ora deve pagarmi”

“Ho ricevuto il pagamento degli stipendi per soli due mesi. Per un anno non ho ricevuto soldi. Ho rescisso il contratto con l’Al-Ain dopo che il presidente era venuto meno agli accordi. Ho presentato ricorso ed ho vinto, ora il club mi deve 6 milioni di euro“.

Tutto bene quel che finisce bene per l’ex nerazzurro che, prima di andare in causa, aveva provato a contattare il numero uno del suo ex club per ricevere gli stipendi arretrati. Senza mai ricevere risposta.