Inter, malore improvviso nella notte | Muore il campione d’Italia: serie A a lutto

La Serie A piange dolorante la scomparsa del campione d’Italia: vita spezzata da un malore durante la notte

I tifosi vivono la propria squadra del cuore come se fosse una fede e loro fossero i praticanti. Il calcio è una vera e propria religione, così insita negli appassionati che in base ad esso organizzano la propria vita e condizionano il proprio umore.

È uno sport che regala un quantitativo enorme di emozioni, creando un legame indissolubile tra il sostenitore, la società ed i suoi calciatori. Molti di questi entrano dritti nella loro mente e nel loro cuore, motivo per cui creano un’enorme ferita nel momento in cui lasciano il gruppo.

Il dolore provato dipende anche e soprattutto dal motivo per cui ciò accade. Nella maggioranza dei casi è per un trasferimento ma quando accade perchè l’atleta passa improvvisamente a miglior vita, è una sensazione che non si può spiegare.

Non si trovano le parole per descrivere un lutto del genere e purtroppo nel mondo del calcio, e soprattutto nella nostra Serie A, ne abbiamo visti tanti. D’altro canto la vita è imprevedibile ed il destino non possiamo controllarlo. Non ci resta soltanto che ricordare ed omaggiare la vittima nel miglior modo possibile.

Fulmine a ciel sereno

Negli ultimi giorni è volato in Paradiso l’ennesima leggenda del campionato italiano. Un calciatore dal talento innato, mai passato inosservato agli occhi dei suoi spettatori e nemmeno delle big di Serie A, in particolare Inter e Milan, che hanno combattuto per acquistarlo.

La disputa la vinsero i nerazzurri, per fortuna del giocatore dato che era tifoso dell’Inter fin da bambino. D’altronde, essendo nato a pochi chilometri da Appiano Gentile, non poteva essere altrimenti. La comunicazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno e sarà estremamente difficile da gestire per i nerazzurri, scioccati dalla notizia.

Serie A in lutto

Al ritorno dalla terza sosta per le Nazionali, all’avvenire della 13esima giornata, le squadre di Serie A indosseranno la fascia nera al braccio per il lutto. Prima della partita si raccoglieranno al centro del campo per riunirsi in un commovente minuto di silenzio volto a celebrare la sua persona.

Si tratta di Bruno Bianchi, ex attaccante di Inter e Venezia, venuto a mancare a pochi giorni dal suo 77esimo compleanno, a causa di un malore avuto durante la notte, rivelatosi purtroppo fatale. Era amatissimo da entrambe le tifoserie, dall’Inter per la sua voglia espressa in campo e dal Venezia perchè è diventato un vero e proprio simbolo della squadra giocandoci per 8 stagioni. Le 2 società sono state molto scosse dall’accaduto e per omaggiarlo hanno comunicato le proprie condoglianze sui propri profili social, unendosi al dolore della famiglia.