Inter, preso il bianconero: colpo basso di Marotta a Giuntoli | Prestito secco

Il presidente dell’Inter pronto a mettere a segno un nuovo colpo. L’operazione per un prestito secco per portarlo a Milano già a gennaio.

La pausa Nazionali è sicuramente servita al recupero di energia da parte di molti giocatori che sono rimasti a casa, ma non solo.

Un periodo particolarmente utile anche per i dirigenti delle squadre di club. È questo uno dei momenti migliori dell’anno per fare il punto della situazione e il riepilogo di ciò che serve per migliorare o per difendere ciò che si è conquistato.

Lo sa bene Beppe Marotta, presidente dell’Inter sempre impegnato a potenziare la squadra mettendo a segni colpi a zero con largo anticipo. Anche questa volta, infatti, l’ex Ds della squadra di Milano sarebbe pronto a regalare a mister Inzaghi un gioiello a poco prezzo.

Un nuovo colpo per l’Inter?

Dell’interesse per il giocatore bianconero da parte dell’Inter se n’era parlato già quest’estate. Successivamente il suo trasferimento in Inghilterra ha congelato le attese, prima di assistere però ad un riavvio delle trattative. Marotta sembra infatti intenzionato a portare a Milano Federico Chiesa, dopo non essere riuscito a comprarlo dalla Juve di Giuntoli quest’estate.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, Marotta avrebbe stabilito un contatto diretto con l’entourage del giocatore ex Juve e Fiorentina e ora al Liverpool. Il quotidiano sportivo Tuttosport parla di un’operazione più che fattibile e di un Marotta che si starebbe muovendo in prima persona per portare a Milano l’esterno offensivo italiano.

Una trattativa già avviata

L’operazione che potrebbe portare a Milano Federico Chiesa è tutt’altro che un’ipotesi. L’intenzione di Marotta sarebbe quella di puntare ad un prestito oneroso per sei mesi, con diritto di riscatto preconcordato. L’Inter sarebbe inoltre in grado di pagare l’ingaggio del giocatore – per soli sei mesi appunto – e portare alla corte di Inzaghi un giocatore importante già a partire da gennaio.

Ad ogni modo, la sostenibilità dell’operazione potrebbe essere tale solo in caso di cessione di uno tra Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Un ruolo cruciale potrebbe ricoprirlo Fali Ramadani, agente del giocatore e vecchia amicizia del dirigente varesino. Nei prossimi giorni , dunque, potrebbero esserci sviluppi importanti.