Disastro in spogliatoio: Fonseca lo fa partire subito | Clausola pagata a sorpresa, 60 milioni cash

Fonseca non ci pensa due volte e gli dice immediatamente addio: il Milan ha ricevuto un’offerta irrinunciabile

Siamo ancora a Novembre, eppure è già scattata la terza sosta per le Nazionali della stagione. Una pausa che non sembra portar bene ai rossoneri, che in tutte e 3 gare precedenti ad essa non sono mai riusciti a portare a casa una vittoria.

L’ultimo match giocato è stata una vera e propria delusione per i tifosi del Diavolo, stanchi di vedere una rosa che non trova mai continuità. Hanno assistito alla propria squadra pareggiare contro il Cagliari, mentre pochi giorni prima aveva sbancato il Santiago Bernabeu del Real Madrid.

La gara di Serie A contro i sardi ha evidenziato il vero grande problema che la squadra di Paulo Fonseca si porta da inizio stagione: la fase difensiva. L’allenatore infatti non ha usato mezze misure nell’intervista post partita, sottolineando come i difensori non riescano ad essere ordinati e siano poco aggressivi.

Un fattore su cui il Milan sta lavorando nelle ultime sessioni di allenamento prima di affrontare la Juventus di Thiago Motta. Una partita ostica contro l’unica squadra imbattuta del campionato, con l’obiettivo di sfatare questo mito e accorciare in classifica.

Servono i top player

Attualmente sono settimi in classifica, a –6 dai bianconeri ma con un match da recuperare contro il Bologna di Vincenzo Italiano. L’andamento incostante li ha fatti sempre più allontanare dalla vetta ma è arrivato il momento di cambiare rotta se si vuole davvero puntare al tricolore.

Per farlo, dovranno salire in cattedra i top player della rosa. C’è bisogno che Morata gonfi più volte la rete, che Pulisic e Maignan continuino ad essere protagonisti in ogni partita ma soprattutto che Theo Hernandez e Leao tornino nuovamente a dimostrare di essere tra i migliori al mondo nel loro ruolo.

Pericolo mercato

C’è pericolo che il Diavolo possa perdere uno dei suoi calciatori chiave nella prossima sessione di calciomercato. Oltre il francese ed il portoghese seguiti da tutta Europa, anche lo statunitense è finito sul taccuino di molti club grazie al suo incredibile rendimento di 7 gol e 5 assist in 15 partite.

Le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate, con in particolare i club di Premier League, quali Liverpool e Manchester United, interessati al suo cartellino, praticamente triplicato rispetto al suo prezzo di acquisto di 20,8 milioni di euro. Redbird non ha intenzione di ascoltare offerte al di sotto dei 60 milioni di euro, stessa cifra che spese il Chelsea quando lo acquistò dal Borussia Dortmund, destinata inevitabilmente a salire se Pulisic continuerà su questa strada.