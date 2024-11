“Ho falciato Leao in allenamento”: lite assurda | Spogliatoio spaccato

In allenamento è intervenuto a gamba tesa nei confronti di Leao, poteva fargli molto male, lo spogliatoio dei rossoneri si spacca

Il Milan arriva alla sosta per gli impegni delle Nazionali con un rendimento altalenante. In campionato è dietro alle sei squadre che si stanno contendendo la vetta della classifica, anche se deve recuperare il match non disputato a Bologna a causa dell’alluvione. Im Champions è arrivato l’inatteso e prestigioso blitz di Madrid contro il Real che ha rimesso in corsa i rossoneri per la qualificazione diretta al turno successivo della massima competizione europea.

La nota più lieta arriva dal reparto offensivo che è decisamente prolifico. Non c’è un vero bomber ma tanti giocatori riescono ad andare a segno e a concretizzare la mole di gioco creata. Nell’ultimo periodo ha trovato una maggiore concretezza Reijnders che è stato provato, con successo, sulla trequarti.

Dopo alcune panchine punitive sembra essere arrivato il momento di Leao. A Madrid è stato il migliore in campo, con le sue percussioni, e a Cagliari ha siglato una splendida doppietta che non è bastata per strappare i tre punti.

Le solite disattenzioni difensive hanno fatto la differenza e vanificato la buona prova degli attaccanti, con Fonseca che si è rammaricato per la mancata vittoria che avrebbe consentito al Diavolo di arrivare con maggiore fiducia a questa pausa del campionato.

Un’entrata da killer poteva costare caro a Leao

Difesa del Milan che ha cambiato pochi interpreti rispetto alla passata stagione. Non sono più in rosa Kalulu, approdato in prestito alla Juventus e Jan Carlo Simic, ora all’Anderlecht. Il centrale cresciuto nella cantera rossonera ha rilasciato un’intervista a Gazzetta.it in cui ha parlato di un episodio che lo riguarda.

Ha rischiato di provocare seri danni a un compagno di squadra con un’entrata sconsiderata in allenamento. I due hanno poi fatto pace e continuano a sentirsi anche se non giocano più insieme.

Ha rischiato di provocare un grave infortunio a Leao in allenamento

Il difensore racconta: “Mi allenavo con la prima squadra da un paio di settimane, era il mio primo anno. Durante una partitella falciai Rafa in modo brusco, lui si rialzò e mi disse qualcosa in italiano. All’epoca non capivo, così mi misi a ridere. Non la prese bene, poi ci siamo chiariti“.

Leao è spesso colpito anche dagli avversari che fanno fatica a fermare le sue accelerazioni improvvise se non con un fallo.