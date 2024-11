Scambio fatto con Bastoni: c’è l’accordo con il Milan | Tifosi sconvolti

Arrivata la notizia, si è scatenata l’ira dei tifosi. Nella trattativa è coinvolto Bastoni: è tutto fatto con il Milan

Il 1/3 di stagione è oramai alle spalle ed il Milan non riesce ancora ad ingranare come dovrebbe. I giocatori rossoneri stanno pian piano assimilando sempre più gli schemi dettati da Paulo Fonseca, ma è la continuità nel rendimento che manca.

Lo si è potuto ben constatare nelle ultime due partite del Diavolo, entrambe precedenti alla terza sosta per Nazionali da inizio anno, giocate contro Real Madrid e Cagliari. Due avversari di un livello totalmente differente, con la seconda che però ha dato nettamente più filo da torcere della prima.

Mentre i rossoneri hanno disputato al Santiago Bernabeu una gara all’insegna dell’aggressività e dell’atleticità, espugnandolo per 1-3, contro i sardi hanno sofferto sino all’ultimo minuto, riuscendo a strappare solamente un punto.

Un risultato che non fa per nulla piacere ai rossoneri, attualmente in settima posizione, pur considerando l’ipotetica vittoria del match di Bologna da recuperare. Adesso li attende la Juventus di Thiago Motta, ancora imbattuta, con il pericolo che possano allontanarsi sempre più dalla vetta.

Grandi problemi

La stagione è ancora lunga, c’è tempo per ribaltare le sorti, ma per far sì che accada c’è bisogno di risolvere il grande problema di questa squadra: la fase difensiva. Un elemento fondamentale che non sta trovando ancora la sua quadra sia nelle interpretazioni individuali, sia nelle giocate di gruppo.

Nonostante nella sessione di calciomercato estiva siano stati acquistati nuovi calciatori in quel ruolo, il problema persiste. Per questo motivo la dirigenza sta pensando di rivoluzionare il reparto, con il primo sostituto che è stato già sondato, con l’obiettivo di portarlo quanto prima a Milanello.

Tifosi infuriati

Il profilo individuato dal Milan è un giovane calciatore, di assoluto talento, che piacerà sicuramente al mister portoghese. Il club rossonero aveva già provato ad acquistarlo la scorsa estate, ma la trattativa non si è conclusa per i dettagli finali.

Si tratta di Yarek Gasiorowski, difensore spagnolo di origini polacche, che sta facendo estrema fatica nel collezionare minutaggio a Valencia, città in cui è cresciuto. Secondo i più esperti dovrà trovare solo il giusto ambiente in cui esprimersi dato l’enorme potenziale. Il classe 2005 è dotato di 192 centimetri d’altezza e di una qualità incredibile nell’impostare l’azione, elementi che avevano suscitato anche la curiosità dell’Inter, vedendo in lui un vice Bastoni, che però hanno preferito puntare su Tomàs Palacios. Il Diavolo sta valutando l’acquisto del suo cartellino a titolo definitivo che si aggira intorno ai 15 milioni di euro; una cifra non bassa per un calciatore che ha ancora tutto da dimostrare ma giusta per l’enorme talento posseduto.