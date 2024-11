Via da Milanello: Ibra accetta i milioni dall’Arabia | I tifosi hanno perso la pazienza

Il giocatore sempre più lontano da Milanello, con Ibrah che è intenzionato ad accettare i milioni dall’Arabia.

Continua la stagione caratterizzata da alti e bassi per il Milan di Paulo Fonseca. La squadra rossonera non è ancora in lotta diretta per lo scudetto, ma ha dimostrato di a avere la possibilità di poter lottare ad armi pari.

Tuttavia, nonostante una rosa di altissimo livello, i risultati tardano ad arrivare e la pazienza dei tifosi rossoneri è sempre meno lampante. Ecco perché ci potrebbero presto essere degli importanti cambiamenti in arrivo per la squadra di Milano.

Mentre ci avviciniamo alla fine dell’anno, la finestra per agire prima del momento decisivo per la stagione appare sempre più stretta. Ecco quindi che Ibrahimovic potrebbe iniziare a valutare l’idea di accettare i milioni dall’Arabia e dare inizio ad una nuova svolta a Milanello. Vediamo che cosa potrebbe succedere.

Cambi già a gennaio?

A seguito dei risultati non brillanti da parte del Milan, Ibrahimovic e la dirigenza rossonera potrebbero presto provare a fare dei cambi importanti in ottica mercato. L’ex attaccante rossonero e ora dirigente del Milan potrebbe infatti valutare la corte dall’Arabia Saudita per il centrocampista Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino dovrebbe tornare in campo per metà gennaio, ma avrebbe già mercato.

Bennacer è stato uno dei punti cardine del centrocampo di Pioli e potrebbe esserlo anche per il gioco di Fonseca. Tuttavia, Ibrahimovic potrebbe spingere per una sua cessione in Arabia Saudita – dove per lui si erano fatti avanti diversi club – e provare a creare un tesoretto per un nuovo rinforzo a centrocampo.

L’idea per il futuro di Ibrahimovic

A prescindere da quelle che saranno le uscite dalla rosa del Milan a gennaio, Ibrahimovic pare intenzionato a migliorare la rosa. Lo svedese vuole rafforzare soprattutto il centrocampo e, secondo quanto riportato da MilanNews, potrebbe provare ad acquistare Reda Belahyane, 20enne centrocampista del Verona.

Il centrocampista franco-marocchino è da tempo nell’agenda del Milan e la prossima finestra di mercato potrebbe essere quella giusta per provarci davvero. Il giocatore del Verona ha dimostrato di essere una pedina importante in Serie A, mettendo a referto 2 assist e delle buone prestazioni in 11 partite.