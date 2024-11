Conte chiama Zirkzee: arriva gratis in Serie A | Colpo assurdo deciso a gennaio

Il Napoli è pronto a creare nel mese di gennaio un attacco stellare: Lukaku sarà affiancato da un ex stella della Serie A, Joshua Zirkzee

La sosta per i match tra Nazionali, la terza da inizio stagione, è finalmente giunta al termine. I tifosi possono star tranquilli: adesso il campionato non avrà più pause fino al mese di febbraio e si potranno gustare il clou di ogni competizione per club.

Analizzando il nostro campionato di Serie A Enilive, in cima alla classifica c’è il Napoli di Antonio Conte. Una squadra totalmente rivoluzionata in estate da un dispendioso calciomercato, doveroso data l’annata precedente che sta chiaramente dando i suoi frutti.

Nonostante il trittico composto da Milan, Atalanta ed Inter, è riuscita a mantenere la vetta. Il filotto di match difficili però non cesserà neanche al ritorno in campo, perchè dovrà affrontare un’altra big del calcio italiano.

Nello specifico, giocherà il Derby del Sole contro la nuova Roma di Ranieri. Una partita in cui non potrà che schierare i suoi titolarissimi, per evitare di perdere terreno e farsi sorpassare dall’Inter di Simone Inzaghi, sempre pronta a cogliere l’occasione per sorpassarli.

Dettagli da limare

Una delle poche regole oggettive di questo sport è che per vincere una gara c’è bisogno di segnare un gol in più degli avversari. La fase offensiva rappresenta ad oggi un problema per gli azzurri, che Conte dovrà sistemare se non vorrà avere problemi con i giallorossi.

Negli ultimi match si è potuto constatare come molte occasioni non vengano finalizzate. Nonostante Romelu Lukaku abbia 4 gol e a 4 assist all’attivo questa stagione, urge che i suoi numeri incrementino e che il Napoli segni più gol. Per farlo, il mister leccese sta pensando di affiancargli un’altra punta attingendo al calciomercato, da cui sembrerebbe essere in arrivo un colpo da novanta.

Ritorno in Serie A

Si tratta di Joshua Zirkzee, protagonista la scorsa annata della straordinaria cavalcata che ha portato il Bologna a qualificarsi in Champions League. L’olandese, che ha preferito il Manchester United al Milan in estate, non sta trovando molto spazio in Inghilterra, motivo per cui è alla ricerca di una nuova squadra.

È realmente interessato al progetto dei partenopei, i quali però non possono permettersi un altro investimento così grande. Per questa ragione, starebbero pensando ad uno scambio con Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray, dato che Ruben Amorim, nuovo allenatore dei Red Devils, ha chiesto informazioni sul 25enne. La trattativa avverrebbe con un conguaglio a favore del Napoli; un’idea apprezzata da entrambe le parti che si stanno già muovendo per concluderla.